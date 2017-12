Keskerakond heitis Priit Kutseri oma ridadest välja

Keskerakonna pressinõunik Andre Hanimägi ütles Postimehele, et aukohtu otsus tulenes Priit Kutseri laimava ja inetu sisuga postitustest sotsiaalmeedias.

«Keskerakonna põhikiri ütleb, et erakonna liige peab hoiduma Keskerakonna mainet kahjustavatest tegudest ja avaldustest ning austama poliitilise kultuuri üldtunnustatud põhimõtteid,» ütles Hanimägi.

«Armas jõulukingitus,» kommenteeris Kutser sotsiaalmeedias. «Tõe rääkimist nimetatakse Keskerakonnas laimamiseks. Omaette teema muidugi see, et mind ei julgetud isegi välja kutsuda, vaid tehti otsus argpükslikult tagant selja. Hirm tõe ees on nii suur.»

«Keskerakond ei pidanud mu tõerääkimisele enam vastu. Aga kuna mul on palju vaba aega, siis kirjutan Keskerakonna tegelinskitest ja nende räpastest saladustest ühe vaimuka raamatu, mille avaldan järgmisteks jõuludeks,» lisas Kutser.

Kutser on endise Tallinna linnapea Edgar Savisaare kohtuprotsessi üks süüalustest.

Kutser asus Tallinna linnavalitsusse tööle 2007. aastal. 2007 kuni 2009 oli ta abilinnapea Jaanus Mutli nõunik, oktoobrist 2009 kuni oktoobrini 2011 oli Kutser abilinnapea Taavi Aasa nõunik. Põhja-Tallinna valitsusse asus ta tööle 2011. aastal.

Kui Kutser 2016. aasta veebraris Põhja-Tallinna linnaosavanema asetäitja kohalt lahkus, asus ta alates märtsist taas tööle Tallinna linnapea kohuseid täitva Taavi Aasa nõunikuna.

Linnavalitsus vallandas Kutseri mullu aprillis pärast seda, kui too käis koos Keskerakonna poliitiku Jaanus Karilaiuga töövälisel ajal linnajuhtide tööruumides enda sõnul «kohvi joomas». Pärast vallandamist kirjutas Kutser sotsiaalmeedias, et tema lahtilaskmise põhjus on formaalne ja fabritseeritud.