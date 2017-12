Videod ja galerii: Reformierakond valib uue juhi aprillis

Kui esialgu räägiti juba jaanuaris toimuvast üldkogust, siis Eesti Rahvusringhääling kirjutas hommikul, et neile teadaolevalt teeb Reformierakonna esimees Hanno Pevkur juhatuse koosolekul tõenäoliselt ettepaneku teha uue juhatuse valimised kevadel.

Partei juhatuse liige Arto Aas teataski lõuna paiku Twitteris, et uus esimees ja juhatus valitakse 14. aprillil toimuval üldkogul. Sellise otsuseni jõudis juhatus täna üksmeelselt. Kuni 14. aprillini juhib erakonda praegune esimees Hanno Pevkur.

Reformierakonna fraktsiooni esimees ja erakonna juhatuse liige Jürgen Ligi nentis, et lisaks Kaja Kallasele võiks veel keegi esimeheks kandideerida. Küsimusele, kas Ligi ise tahaks esimeheks kandideerida, vastas ta järgmiselt: «Vaevalt. Mul on teine profiil.» Kas Ligile tundub, et Kaja Kallas on üks ja ainus kandidaat? «Selline tunne on, jah. Kui ta midagi ise untsu ei keera,» sõnas Ligi.

Reformierakonna esimeheks pürgiv Kaja Kallas tunnistas, et jutud temast kui võimalikust uuest Eesti peaministrist panevad talle pinge peale. «Elame siin päev korraga,» tõdes ta. Kaja Kallase sõnul on ta Eestis olles alati eri maakondades inimestega kohtumas käinud. «Viimati sai käidud Saaremaal ja enne seda Ida-Virumaal. See lihtsalt jätkub,» kirjeldas Kallas oma kampaania sisu.

Pevkur: otsus kui mõistlik kompromiss

«Reformierakond saab parlamendivalimistel edukas olla vaid ühtse meeskonnana. Tänane otsus üldkogu kokku kutsumiseks oli mõistlik kompromiss, millega olid üksmeelselt nõus kõik juhatuse liikmed. See on hea märk suurema ühtsuse saavutamisel,» ütles Pevkur.

Esimehe sõnul on erakonna siseelust olulisem keskenduda poliitilisele sisule. «Peame näitama uute ja värskete ideedega veel selgemalt, et Reformierakond on ainus alternatiiv praeguse valitsuse poliitikale,» sõnas ta pressiteate vahendusel.

Täna otsustati ka see, et 20. jaanuaril koguneb erakonna volikogu, kus kinnitatakse sisevalimiste praktilised küsimused. Teada on, et aprillis toimuval üldkogul valivad piirkonnad juhatusse esmakordselt ka kolm regionaalset esindajat. «Täna kandidaate ei arutatud,» kinnitas Pevkur, täpsustades, et 20. jaanuaril kehtestatakse juhatuse valimise kord ja pannakse paika kandidaatide esitamise aeg. Juhatuse esimehekandidaat peab saama vähemalt 30 ja juhatuse liikme kandidaat vähemalt 10 erakonnakaaslase toetuse.

Pöördeline nädal Reformierakonnas

Detsembri alguses tegi Pevkur ettepaneku korraldada Reformierakonna erakorralised juhivalimised juba jaanuaris 2018 ning seejärel kutsus erakonnakaaslasi üles toetama uue esimehena Kaja Kallast. Kaja Kallas on kinnitanud, et kandideerib Reformierakonna esimeheks.

Neljapäev, 7. detsember - Eesti Rahvusringhääling avaldas Reformierakonna auesimehe Siim Kallase täispika intervjuu ilmumise eel uudise sellest, et Kallase hinnangul ei saa erakond 2019. aasta riigikogu valimistele vastu minna sisemiselt lõhenenuna, mistõttu tuleks 2018. aasta suvel teha erakorralised juhivalimised. Hanno Pevkuri ametiaeg oleks pidanud kestma 2019. aasta jaanuarini.

Reedel, 8. detsember - Eesti Rahvusringhäälingus ilmub täispikk intervjuu Siim Kallasega, kus muuhulgas märgib Kallas, et tänase seisuga ei kahtle ta, et parlamendivalimised võidab Keskerakond. Ta ei välistanud Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsiooni loomist.

Reede, 8. detsember - Reformierakonna juhatuse koosolekul teatas Hanno Pevkur ettepanekust teha juhivalimised võimalikult kiirelt, juba 2018. aasta jaanuaris. Ta tunnistas, et erakonnas on sisepinged ning vaja on taaskäivitust. Pevkur märkis, et Siim Kallas lasi oma avaldusega nn džinni pudelist välja.

Kolmapäev, 13. detsember - Hanno Pevkur teatas, et toetaks Reformierakonna uue esimehena Kaja Kallast. Samal päeval ütles Kaja Kallas Postimehele, et ei välista Reformierakonna esimeheks kandideerimist. Seda juhul, kui ta suudab Reformierakonda ühendada ning tema kandideerimisest ei tule erakonda lisapingeid.

Neljapäev, 14. detsember - Euroopa Komisjoni volinik, endine Reformierakonna esimees ja ekspeaminister Andrus Ansip ütles Vikerraadio saatele «Uudis+» antud usutluses, et Reformierakonna praegune juht Hanno Pevkur pole oma tööga hakkama saanud. Reformierakonna pikaaegne juht nimetas võimalike juhikandidaatidena lisaks Kaja Kallasele ka Urmas Paetit, Jürgen Ligi, Arto Aasa ja Maris Laurit.