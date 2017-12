Pevkur Kallase kirjast: meie mõtted liiguvad samu radu pidi

«Mul on hea meel, et me mõtted Kajaga liiguvad samu radu pidi - eduka Eesti võti on tulevikku vaatav, avatud, targalt juhitud ja liberaalne riik,» ütles Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ERRile kommentaariks Kallase saadetud kirjale, mis kaudselt ka senise esimehe tööd kritiseeris.

«Tõsi on ka see, et meie peamiseks ideoloogiliseks vastaseks on Keskerakond. Kõigile neile, kes peavad rahvuspõhist vastandumist ainsaks võimaluseks eristuda, võib rahustuseks öelda, olge mureta - vastandumise nimekiri on pikk,» selgitas Pevkur, tuues näiteks Eesti avatuse, e-riigi ning majandus- ja maksupoliitika.

Reformierakonna aseesimees Kaja Kallas teatas reedel, et kandideerib erakonna esimeheks. Pühapäeva õhtul saatis ta erakonnakaaslastele oma visioone tutvustava kirja.

Loe lisaks:

Kaja Kallas kirjas erakonnakaaslastele: peame oma meeskonda kutsuma uusi ja säravaid inimesi