INTERVJUU: juhtimiskoolitaja esimehe rollist Reformierakonna näitel

Pisut alla ühe aasta Reformierakonna esimehe ametis olnud Hanno Pevkur teatas läinud nädalal, et taandub erakonna juhi kohalt ning kutsus erakonnakaaslasi üles toetama Kaja Kallast. Tema avaldusele eelnes erakonna auesimehe Siim Kallase nädal varem avalikustatud mõte, et Reformierakond ei saa valimistele minna vastu sisemiselt lõhenenuna, mistõttu tuleks teha erakonnas järgmise aasta suvel uued juhivalimised.

Postimees kirjutas novembris, et Reformierakonnas on käimas suur tüli ning siseheitluse juured peituvad 2017. aasta alguses toimunud esimehe valimises, kui olid vastamisi Kristen Michal ja Hanno Pevkur. Keskendudes just juhi rollile, aitas Reformierakonnas toimuvat mõtestada EBSi juhtimiskoolituse keskuse juht Peep Aaviksoo.

Teie kui uute juhtide koolitaja, kuidas teile näib avalikustatud Reformierakonna siseheitlus?

On alati selge, et heast perest tüli välja ei viida, vaid üritatakse sellega pere sees hakkama saada. See näitab selgelt mitte väga head keskkonda ja kliimat organisatsiooni sees. Kui isekeskis hakkama ei saada, hakatakse avalikkuses arutama, siis kannatajaks on kindlasti kõik seotud osalised.

Kuidas mõtestada seda, et niivõrd suures organisatsioonis (Reformierakonna liikmeid on üle 12 300 - A.P.) käib siseheitlus kahe endise esimehekandidaadi vahel, kellest üks võitis ja teine kaotas.

See on minu jaoks hästi inimlik. Kui ka äriettevõtetes juhikonkursil üks võidab ja teine kaotab, siis kaotajal, jäädes auväärsele teisele kohale, ei pruugi sellega olla lihtne leppida. Siin ei ole midagi imelikku. Küsimus on, kuidas selle (juhi - A.P.) rolli saaja hakkab ridu koondama ja kas tema taha koondub kriitiline hulk inimesi. Parteis kindlasti on vaja liidrit, mitte mänedžeri. Mänedžeri rolli täidab peasekretär, aga erakonna juht peaks olema liider, kes suudab teisi inimesi kaasata. Siin ma näen üht probleemkohta.

Ehk siis – teisisõnu – Hanno Pevkur ei olnud piisavalt liider?

(Mõtleb). Jah. Kindlasti sellises organisatsioonis on vaja liidrit, kes suudab inimesi kaasa tõmmata – ka neid, kellele ta ei pruugi olla esimene valik. Selleks tuleb tööd teha ja vaeva näha. Võib-olla üks Hanno vigadest on see, et tal on vähe vigu. Ta on korrektne ja aus, tahab kõigiga hästi läbi saada, aga ilmselt sellega teeb ka oma elu pigem raskemaks kui kergemaks. Head liidrid ei meeldi kindlasti kõigile ja ei ole kunagi meeldinud, aga head liidrid suudavad piisava osa inimesi endaga kaasata. Kindlasti peab kaasama ka võtmemängijaid ehk neid, kelle taga on teisi inimesi.

Hanno Pevkuril on olnud vaid üks aasta (Pevkur valiti Reformierakonna esimeheks jaanuaris 2017 - A.P.), et end juhina tõestada. Aastasse jäi aktiivne valimisteks valmistumine ja kohalikud valimised. Kas sellise aasta jooksul on üldse võimalik ühel meeskonna juhil end tõestada ja ka liidrina kehtestada?

Klassikalises juhtimises öeldakse, et aastaga peab välja tulema, kas saad hakkama ja kas sulle tullakse järele või ei tulda. Paraku on meil Eestis niimoodi, et kogu aeg valmistume valimisteks, mis ei lase igapäevase tegevusega tegeledagi – lihtsalt aega ei anta. Kindlasti on ka situatsioon, kus nüüd ollakse (opositsioonis olemine - A.P.) teinud erakonna juhtliikmed närviliseks. Kui sa ühel hetkel ei ole võitja, on see täiesti uus situatsioon ning selle olukorraga toimetulekuga ei pidanud paljud teised erakonnajuhid hakkama saama. Ega see ei olegi lihtne situatsioon: ollakse rahulolematud ja elatakse pingeid välja. Ja kes on süüdi? Süüdi on alati pealik. Nii ka ettevõtluses.