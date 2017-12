Metlev lahkub Vabaerakonnast

«Head sõbrad! Lahkun Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni nõuniku kohalt, lahkun Vabaerakonnast. Ent ei lõpeta Eesti teenimist,» teatas ta sotsiaalmeedias.

2014. aastal Vabaerakonda astunud Metlev põhjendas otsust muu hulgas sellega, et tema areng on seiskunud ja uusi ideid ei sünni enam nii palju. «Tekib see väljakannatamatu tunne, et istun riigileiva otsas raha pärast, siis on aeg juhe välja tõmmata enne kui triikraud läheb põlema.»

Parlamendist lahkudes asub Metlev tööle Eesti Mälu Instituudi teavituse ja koostöö valdkonnajuhina. «Kuna tegevus instituudis on päevapoliitika ülene, siis on loogiline, et lahkun Vabaerakonnast. Jätkan mulle kalli ühiskonna teenimist natuke teiste vahenditega, ent endiselt heade kavatsustega. Ma ei kao avalikust elust. Ampluaa vahetus leiab aset aastavahetusel. Vabaerakonnale soovin jumalanna Ateena tarkuse ja jõu kombinatsiooni uuel, otsustaval aastal.»

Oktoobrikuistel kohalikel valimistel kandideeris Metlev Tallinnas Vaba Tallinna Kodaniku nimekirjas ja kogus 131 häält. 2015. aasta riigikogu valimisel sai Metlev Vabaerakonna nimekirjas 509 häält.