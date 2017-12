Almunia: Eesti eesistumine oli edukas

«Minu mulje on, et Eesti eesistumine on olnud väga edukas. Eestil on olnud selge siht, selge prioriteet, milleks on digitaalvaldkond. Ma arvan, et see oli edukas otsus,» rääkis Almunia neljapäeval Brüsselis BNS-ile.

Almunia hinnangul aitas Eesti edule eesistumise digivaldkondade arendamisel kaasa ka see, et sama valdkonda koordineerib Euroopa Komisjonis eestlasest asepresident Andrus Ansip.

«Mitmed otsused baseeruvad Euroopa Komisjoni algatustel – kusjuures asepresident Ansip on samuti eestlane – ehk eestlased on otsusetegemise protsessi mõlemas otsas,» märkis Almunia.

Endine Hispaania poliitik viitas ka sellele, et Eesti oskas oma võimaluse ära kasutada hoolimata sellest, et seoses Lissaboni lepinguga on eesistuja roll väiksemaks jäänud.

«Ma arvan, et on väga hea, et EL-i eesistumine, millelt on pärast Lissaboni lepingu jõustumist mõned vastutusalad ära võetud, kasutab nüüd seda kuut kuud, et edendada oma prioriteete, liigutada edasi arutelusid ja debatte, tööd nõukogus ja Europa Parlamendis, et jõuda otsusteni,» rääkis Almunia.

Almunia sõnul on Eesti saavtus seda märkimisväärsem, et tegu oli riigile esimese eesistumisega Euroopa Liidus. «Ma tean seda omaenda kogemusest, kui ma olin Hispaania valitsuse liige, et esimene eesistumine ei ole mitte lihtne aeg,» ütles Almunia, kes juhatas mõttekoja Euroopa Poliitikauuringute Keskus (Centre for European Policy Studies - CEPS) juhina sisse Eesti eesistumise digitaalvaldkonna saavutusi kajastava seminari.

Almunia oli aastatel 2004–2010 Euroopa Komisjoni majandus- ja rahandusküsimuste volinik. 2010–2014 oli ta Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik. Ta on olnud Hispaania parlamendi liige ning aastatel 1982–1986 oli ta Hispaania tööhõive- ja sotsiaalminister ning 1986–1991 avaliku halduse minister. 1997–2000 oli ta Hispaania Sotsialistliku Töölispartei esimees.