Gräzin: Reformierakond võib Kallase juhtimisel Keskerakonna seljatada

«Ma arvan, et Kaja võib olla ühendav ja integratiivne lüli ja sellepärast, et ta on nagu kergelt väljastpoolt, uus inimene, ta ei too kaasa vanu probleeme ja mis on kõige olulisem - rahvas armastab Kajat,» kommenteeris Gräzin ERRi uudisteportaalile.

Gräzin usub, et Kallase juhtimisel võib Keskerakonna 2019. aasta riigikogu valimistel seljatada. Kui Kaja Kallasest saab Reformierakonna esimees ning seoses sellega otsustab ta Euroopa Parlamendi liikme kohalt lahkuda, oleks tema asendusliikmeks Igor Gräzin. «Mis minu valmisolekusse Brüsselisse minna puutub, siis eks ma ole selle valmisoleku ääre peal ka varem olnud,» sõnas Gräzin.

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur teatas, et taandab end juhikohalt ning soovitab erakonnakaaslastel uue esimehena toetada Kaja Kallast. Kaja Kallas ütles eile Postimehele, et ei välista Reformierakonna esimeheks kandideerimist. Seda juhul, kui ta suudab Reformierakonda ühendada ning tema kandideerimisest ei tule erakonda lisapingeid.

Reformierakonna pikaaegne juht Andrus Ansip nimetab juhikandidaatidena ka Urmas Paetit, Jürgen Ligi, Arto Aasa ja Maris Laurit.

