«Eks Reformierakond peab oma üldkogul otsustama, kes see [esimees] on. Kui see on Kaja Kallas, siis ma arvan, et Keskerakond pole kunagi välistanud kellegagi koostööd ette,» rääkis Ratas BNS-ile Reformierakonna juhivalimistest.

«Aga meie jaoks on väga olulised põhimõttted - kuidas me suudame programmiliselt leida ühisosa ja ma ütlen kindlasti välja, et see ühisosa, mis me täna oleme leidnud sotsiaaldemokraatide ja IRL-iga on seda valitsust hoidnud heas rütmis, heas toimimises,» ütles peaminister.

Ratas ei soovinud hinnata Kallase sobivust Reformierakonna esimeheks. «Ma lähtun põhimõttest, et Reformierakonna esimeest ei vali Keskerakonna liikmena Jüri Ratas.»

«Ma soovin kindlasti Reformierakonnale ja tema valijatele palju jõudu. Ma arvan, et tegemist on tubli erakonnaga Eesti poliitikas,» lisas ta.