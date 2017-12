Korobeinik: Pevkur võttis asju natuke liiga isiklikult

Kui Reformierakonna esimees Hanno Pevkur on otsustanud mitte jätkata erakonna esimehena, on tegu tema isikliku seisukohaga ning tema otsust tuleb toetada, märkis erakonna juhatusse kuuluv Andrei Korobeinik. «Vägisi ei saa panna inimest erakonda juhtima.» Uurides, kas Pevkur ei saanud oma tööga hakkama - nagu on Andrus Ansip väitnud - nentis Korobeinik, et tema mingit suurt draamat ei näinud. «Võib-olla seestpoolt vaadates sa võtadki neid asju natuke isiklikumalt. Kui keegi ütleb, et ma ei ole sinu otsusega nõus või kui võtta Siim Kallase intervjuu, siis võib-olla Hanno võttis seda natuke liiga isiklikult,» selgitas Korobeinik.

Seepeale meenutas Korobeinik kolme aasta tagust seika, mil Siim Kallasest oleks saanud Eesti peaminister, kuid ometi otsustas Kallas sellest kohast loobuda. «Ma arvan, et nii Hanno kui ka Siimu jaoks olid tol hetkel just erakonnakaaslaste sellised rünnakud kõige valusamad,» märkis Korobeinik. Samas lisas ta, et kui erakonnas on 12 000 inimest ei saa loota, et kõik on üksmeelsed. «Ma arvan, et võib-olla see ei olnud nii traagiline kui Hanno ise seda näeb. Aga seda saab otsustada ainult tema,» lisas Korobeinik.

Korobeiniku sõnul võiks Reformierakonna juhikandidaate olla mitu. «Siis võib-olla Kajal endal oleks lihtsam, kui siis, kui ta ongi ainuke kandidaat.» Samas leiab ta, et vähemalt tänast seisu arvestades ei oleks kellelgi teisel suurt šanssi Kaja Kallast võita.

Korobeiniku sõnul on arusaamatu Pevkuri kiirustamine sisevalimistega olukorras, kus ta on erakonnakaaslasi kutsunud toetama just Kaja Kallast. «Kui Kaja saab erakonna juhiks, siis sellised kunstlikud raskused on erakonnale kahjulikud. Milleks on seda vaja? Hannole ei ole seda siis ka vaja, kui ta erakonna juhiks ei kandideeri. Kui ta toetab Kajat, siis ta võikski Kajale natuke rohkem ruumi jätta, las ta ise ikkagi üritab mõjutada seda otsustusprotsessi tänasest ja edaspidi,» ütles Korobeinik kokkuvõtteks.

«Ma loodan, et kõik, kes Kajat toetavad, teevad seda siiralt.

Korobeinik peab Kaja Kallast ideoloogiliselt sobivaks esimehekandidaadiks. «Ideoloogiliselt on ta kindlasti sobiv kandidaat. Ta esindab sellist liberaalset maailmavaadet, mida Reformierakonnal oleks kindlasti tarvis, et enda tuumikvalijaid tagasi võita. Ma arvan, et Hanno Pevkur oli kindlasti liberaalsem juht võrreldes paari eelmisega, aga Kaja Kallas on siis järjekordne samm liberalismi suunas,» selgitas Korobeinik, toonitades, et Kallasel peab olema reaalne võimalus erakonda juhtida.

Kaja Kallase kui võimaliku Reformierakonna uue esimehe suurimaks väljakutseks peab Korobeinik jätkuvat toetust ka pärast riigikogu valimisi. «Ma loodan, et kõik, kes Kajat toetavad, teevad seda siiralt, mitte ei võta teda kui sellist ajutist figuuri. Ma arvan, et inimesele peaks aega andma, et ta saaks erakonnale omalt poolt midagi anda. Hannol oli aasta aega ja selles mõttes ta ei suutnud kõike teha.» Tõepoolest keskendus viimane aasta suuresti kohalikele valimistele ning riigikogu programmilistele seisukohtadele on suuremat tähelepanu pööratud nüüd valimiste järel.

Pöördeline nädal

Reformierakonna auesimees Siim Kallas ütles möödunud nädala lõpus avaldatud intervjuus ERRile, et erakond ei saa valimistele minna vastu sisemiselt lõhenenuna, mistõttu tuleks teha erakonnas järgmise aasta suvel uued juhivalimised. Kallase hinnangul oleks mõistlik erakonna juhivalimised teha juunis 2018, mitte jaanuaris 2019, kui peaks lõppema Hanno Pevkuri kahe aasta pikkune ametiaeg. Kallas ei soovinud konkreetselt öelda, kas erakonna juhikandidaadiks peaks tõusma ka tema tütar Kaja, nagu on osa reformierakondlasi väidetavalt siseringis välja käinud.

Reformierakonna üldkogu valis tänavu 7. jaanuaril erakonna esimeheks Hanno Pevkuri, kes edestas selge vahega erakonna siseringi soosikuks peetud kunagist mõjukat peasekretäri Kristen Michalit. Pevkuri ametiaeg esimehena peaks ametlikul lõppema alles aasta pärast, jaanuaris 2019.

Postimees kirjutas novembris, et Reformierakonnas on käimas suur tüli. Ühel pool on erakonna juhtkond eesotsas Hanno Pevkuriga, teisal erakonda enda võimusesse tagasi ihkav Kristen Michal. Ühe tõenäolise juhina toodi välja praegune eurosaadik Kaja Kallas. Erakonna auesimees Siim Kallas ei soovinud ka hiljutises usutluses ERRile öelda, kas erakonna juhikandidaadiks peaks saama tema tütar Kaja.

