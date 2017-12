Mart Raudsaar: kui nii edasi läheb, tuleb «Foorumil» juhe välja tõmmata

Eileõhtune poliitikasaade «Foorum» kujunes niivõrd tuliseks, et üksteisest ülerääkimise tõttu oli vaatajatel saadet raske jälgida. Olemata ei jäänud ka solvangud.

Üks ilmekas näide on näha, kui saade on kestnud kaheksa minutit ja 40 sekundit. Urmas Reinsalule suunatud küsimusele, mis algas sõnadega «tunnete end..» torkas teravalt vahele reformierakondlane Jürgen Ligi sõnaga «seana».

Taustal on kuulda ühe asjaosalise hääletut muhelemist, kuid saade jätkus ning Reinsalu vastas saatejuhi küsimusele.

Konnad tulel

«Me oleme nagu konnad, keda vaikselt kuumutatakse tulel. Ühel hetkel tundub, et ongi keetmine käes. Nüüd saavutasime uue tipu ja hakkame vaikselt kuumust tundma,» ütles Raudsaar.

«Ma olen jälginud poliitsaateid ja debatte Eesti Vabariigi taastamisest alates. Debatikultuuritus ehk üksteisele vahele karjumine on läinud aasta-aastalt hullemaks. See on viimaste aastate fenomen, sest alguses seda polnud,» ütles Raudsaar.

Oht demokraatiale

Raudsaare sõnul on poliitikasaates «Foorum» poliitikute sõnavõtud muutunud järjest populistlikumaks ja meelelahutuslikumaks.

Raudsaare hinnangul ei suuda tavavaataja orienteeruda poliitikute esitatud arvude rägastikus. «See on sõrmkübaratrikk, et inimene peab ära arvama, millise kübara all on see savikuulike. Ma kardan, et tavavaataja ei suuda seda enam jälgida ja suhtub sellesse kui meelelahutusse.

Raudsaar tõi välja ühe vaataja Twitteri kommentaari, mis tema hinnangul saadet hästi iseloomustas.

«See vaataja kommentaar kõlas umbes nii, et võib-olla peaks lisama vana-aasta lõpuprogrammi saate, kus poliitikud istuvad Läti piiri poole sõitvas bussis ja sealt on otseülekanne,» tõi Raudsaar välja ühe säutsu. «Selline tendets on muret tekitav.»

«Kui meie poliitikud ei suuda oma mõtteid arusaadavalt ja kuuldavalt esile tuua, siis see on suur oht demokraatiale,» ütles Raudsaar.

Mida teha?

Raudsaare sõnul saab esimese sammu saate kvaliteedi parandamiseks teha saatejuht Andres Kuusk. «Tema ka ju segas mitmel korral vahele. Ja mõnel puhul ongi vajalik, aga antud juhul polnud see vaatajat aitav, vaid veelgi rohkem segadust tekitav,» ütles Raudsaar.

Raudsaare hinnangul tuleks enne saadet kõigile mängureeglid selgeks teha. «Leppigu kokku, et sõbrad, räägime ühe kaupa,» ütles Raudsaar. Lisaks, aitaks tema hinnangul see, kui saatejuht ei võtaks nii palju sõna nagu praegu.

«Parem oleks ehk, kui ta tõesti vaid modereeriks, mitte ei avaldaks enda arvamust. Muidugi pole see välistatud, kui teema läheb kõrvale, aga pigem võiks tema roll seisneda sõna andmises,» ütles Raudsaar.

«Praegu on nii, et sõna lihtsalt võetakse nagu revolutsiooni käigus võim. Saates nii ei saa. Vaataja ei saa enam aru, mis toimub,» jätkas Raudsaar.

«Need kommentaarid, et oi, kui põnev ja muidu on igav... Vanas-Roomast on teada ju mõte, et rahvas tahab tsirkust ja leiba, aga see on ohtlik demokraatiale,» ütles Raudsaar.

Raudsaare sõnul peavad saate tegijad läbi mõtlema, et kellele on see saade suunatud. «On see massile või poliitikas orienteeruvale inimesele?» tõstatas Raudsaar küsimuse.

«Rahvusringhääling ei pea taga ajama reitingut, aga see ei tähenda, et saade võiks olla igav,» ütles Raudsaar, lisades, et poliitikasaadet saab väga huvitavalt ja kvaliteetselt korraga teha.

«Kui see nii jätkub, tuleb ühel hetkel «Foorumil» juhe välja tõmmata ja teha uus formaat. Aga uue formaadiga oleksin ma ettevaatlik. Kui vaadata saadet «Suud puhtaks», siis minu hinnangul pole see ennast õigustanud,» jätkas Raudsaar kriitilisel noodil.

«See on saade, kus kõik saavad rääkida, aga saate lõpuks keegi enam ei mäleta, mis räägiti.»

Globaalne trend

Raudsaare sõnul ei saa öelda, et selline kultuuritus on mujal maailmas normaalsus, kuid tõdes, et see on süvenemas. «See on seotud sotsiaalmeedia tulekuga, mis on muutnud suhtlemiskultuuri. Ei kuulatagi teist poolt, vaid antakse lihtsalt pasunasse.»