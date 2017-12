Ott Lumi kontrolli alt väljunud «Foorumist»: saatejuht peab adapteeruma uue poliitilise olukorraga

Eileõhtune poliitikasaade «Foorum» kujunes niivõrd tuliseks, et üksteisest ülerääkimise tõttu vaatajatel oli seda raske jälgida. Olemata ei jäänud ka solvangud.

Üks ilmekas näide on näha, kui saade on kestnud kaheksa minutit ja 40 sekundit. Urmas Reinsalule suunatud küsimusele, mis algas sõnadega «tunnete end..» torkas teravalt vahele reformierakondlane Jürgen Ligi sõnaga «seana».

Taustal on kuulda ühe asjaosalise hääletut muhelemist, kuid saade jätkus ning Reinsalu vastas saatejuhi küsimusele.

Ott Lumi ütles, et on ka varem tähele pannud, kuidas olukord poliitikasaates «Foorum» saatejuhi kontrolli alt on väljunud.

Lumi tõi välja kaks suuremat trendi, mis poliitikute meediakäitumist on mõjutanud ja muutnud.

«Üks põhjus on kindlasti EKRE tulek areenile. See on ka Euroopa suurtrend, et poliitikud tajuvad, et sooja õhku pole võimalik enam puhuda,» ütles Lumi.

«Kui on saates ja üleüldse poliitikas üks poliitiline jõud, kes väljendab ennast väga teravalt, siis paratamatult mõjutab see ka teisi olema terav ja ütlema asju otse ja teravalt välja,» lisas ta.

Teiseks põhjuseks peab Lumi möödunud aastal toimunud võimuvahetust, millega Eesti poliitika põhiskeem sassi löödi.

«Ei ole enam nii nagu varem, et on valged ja mustad jõud. Praegu on kõik poliitikas osalejad mustad või siis valged,» ütles Lumi.

«Klassikaline polariseerumine on lõppenud. Sellepärast ka saatekülalised ei oska enam teineteise käitumist ennustada,» jätkas ta.

Lumi sõnul on poliitiline maastik muutunud just nende kahe suure trendi tõttu, mis kokkuvõttes ilmnevad ka poliitikasaadetes.

«Siin on kaks varianti, kas saatejuht adapteerub uue olukorraga või on vaja kõvema käega saatejuhti. Ma arvan, et võtab natukene aega ja saatejuht peab lihtsalt kohanema selle uue olukorraga,» ütles Lumi.