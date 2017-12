Kaja Kallas ei välista Reformierakonna esimeheks kandideerimist

Kaja Kallas rääkis saates olukorrast Reformierakonnas, kuid jättis selgelt vastamata, kas kandideerib Reformierakonna järgmiseks esimeheks või mitte. Tema otsus sünnib pärast erakonna juhatuse koosolekut. «Pole praegu otsuse koht. Tekib siis, kui on selge, et meil tulevad valimised. Siis tekib küsimus, millele peab vastama, kas kandideerida või mitte. Praegu ei ole valimisi veel,» selgitas Kallas.

Kommenteerides sotsiaaldemokraadist välisministri Sven Mikseri arvamust, et Kaja Kallase saamine Reformierakonna juhiks on otsustatud, tsiteeris Kallas omakorda eurosaadik Urmas Paetit, kes ironiseeris sotsiaalmeedias, et enne tegutsemist ootaks Reformierakond ehk ära vähemalt ka Edgar Savisaare, Margus Tsahkna, Jevgeni Ossinovski ja Arnold Rüütli korraldused.

Kaja Kallas nimetas Reformierakonna praeguse esimehe Hanno Pevkuri ideed erakorralistest juhivalimistest jaanuaris üllatuslikuks ettepanekuks, andmata selget vastust, kuivõrd realistlikuks peaks ta enda kandideerimist juhul, kui Reformierakonna juhatuse erakorralised valimised peaksid tõepoolest kuu aja pärast toimuma. «See oli väga üllatuslik ettepanek ja kuna meil tuleb selle teema arutelu alles 20. detsembril juhatuses, siis enne seda ma ei spekuleeriks,» kommenteeris Kallas.

Kallas märkis, et erakond peab hea tulemuse tegemiseks käituma ühtse meeskonnana ning kui erakonnas on vastuolud pinged, tuleb need maha võtta.

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ütles intervjuus Postimehele, et Kaja Kallas on varem või hiljem Eesti peaminister ning kutsus erakonnakaaslasi üles koonduma Kaja Kallase kui erakonna võimaliku uue esimehe taha. Kaja on ühest küljest suure pinge ja surve all, aga teisest küljest mõistab, et ainult ühe meeskonnaga on võimalik

Reformierakonna auesimees Siim Kallas ütles möödunud nädala lõpus avaldatud intervjuus ERRile, et erakond ei saa valimistele minna vastu sisemiselt lõhenenuna, mistõttu tuleks teha erakonnas järgmise aasta suvel uued juhivalimised. Kallase hinnangul oleks mõistlik erakonna juhivalimised teha juunis 2018, mitte jaanuaris 2019, kui peaks lõppema Hanno Pevkuri kahe aasta pikkune ametiaeg. Kallas ei soovinud konkreetselt öelda, kas erakonna juhikandidaadiks peaks tõusma ka tema tütar Kaja, nagu on osa reformierakondlasi väidetavalt siseringis välja käinud.

Reformierakonna üldkogu valis tänavu 7. jaanuaril erakonna esimeheks Hanno Pevkuri, kes edestas selge vahega erakonna siseringi soosikuks peetud kunagist mõjukat peasekretäri Kristen Michalit. Pevkuri ametiaeg esimehena peaks ametlikul lõppema alles aasta pärast, jaanuaris 2019.

Postimees kirjutas novembris, et Reformierakonnas on käimas suur tüli. Ühel pool on erakonna juhtkond eesotsas Hanno Pevkuriga, teisal erakonda enda võimusesse tagasi ihkav Kristen Michal. Ühe tõenäolise juhina toodi välja praegune eurosaadik Kaja Kallas. Erakonna auesimees Siim Kallas ei soovinud ka hiljutises usutluses ERRile öelda, kas erakonna juhikandidaadiks peaks saama tema tütar Kaja.

