Pevkur kutsub erakonnakaaslasi üles toetama partei esimehena Kaja Kallast

Postimees avaldab kirja muutmata kujul:

Sõbrad,

Olen sügavalt veendunud, et sisekisklustes Reformierakond järgmisi valimisi ei võida. Nagu ka reedesel juhatuse koosolekul ütlesin, ei ole minu jaoks variant, et järgmised 7 kuud tegeleb Eesti avalikkus sellega, kuidas Reformierakond endale uut juhatust valib ja tähelepanu keskpunktist jäävad kõrvale Keskerakonna juhitava valitsuse vead. Kui on probleem, tuleb sellega kohe tegeleda. Seetõttu tegingi juhatuses ettepaneku kutsuda üldkogu erakorraliselt kokku. Loodetavasti teeme otsuse järgmisel nädalal. Aga, eelkõige tuleb meil mõelda Eestile ja Eesti ees seisvatele valikutele. Eesti riigi tulevik on see, mis tegelikult tähtis. Ühelegi poliitikule ei tohi võim nii armas olla, et see hakkab segama suurt eesmärki. Täna segab suure eesmärgi poole liikumist see, et erakonnas pole Riigikogu valimiste võitmiseks vajalikku rahumeelset ja töist õhkkonda. See peab tekkima. Kinnitan teile, et mulle on Eesti ja erakonna saatus kordi olulisem kui kramplikult oma toolist kinni hoidmine. Seetõttu on eriti oluline, et erakond liiguks edasi ühtse meeskonnana. Me peame korraldama uued valimised, et rahu saaks erakonnas tekkida. Selle eesmärgi nimel kutsun üles kõiki, isegi neid, kellel isiklik vimm minu või Kaja vastu, koonduma Kaja Kallase selja taha, et minna koos ühtse meeskonnana järgmisi Riigikogu valimisi võitma. Oleme paljudega teist koos küpsetanud pannkooke, teinud tuuribussis videodiskot, käinud Soomes, käinud saunas, pidanud nii pidu kui tuliseid vaidlusi. Mööduv aasta on tänu Teile olnud väga soe ja täis südamlikke kohtumisi. On uhke olla eestlane, sest tean, kui palju võrratuid inimesi elab kõikjal Eestis, nii meie erakonna liikmete kui tulihingeliste toetajatena. Meie kõik koos olemegi ju Reformierakond. Ja kindlalt koos oleme me võitmatud!

Minu siiras tänu Teile,

Hanno Pevkur

PS! Kindlasti jõuan veel mitmele jõulupeole ja olen teie kõigi jaoks olemas ka edaspidi. Kes soovib täpsemalt küsida, helistagu julgelt.