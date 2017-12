Jürgen Ligi «Foorumis»: neid Simsoni seaasju võib klaarida, aga muud asjad on klaarimata

Teatavasti on elukaaslasele seakasvatustoetusi kätte mänginud majandusminister Kadri Simsoni kohale kerkimas Reformierakonna umbusaldusavaldus.

«Kadri (Simson) ei vääri ei osatamist ega kriitikat selles, mis on teinud tema elukaaslane. Küll aga hakkab kriitika peale hetkest, kus selgus, et selle sigaduse toetuse raha jõudis tema erakonnale ja perekonnale esimeses järjekorras,» ütles Jürgen Ligi saates.

«Kõige suuremad probleemid on (seotud) üldise ebausaldusväärsusega poliitikas – tasuta transpordis, selles, kuidas vastavalt parteilisele huvile eraldatakse eelarvest raha… ».

«Neid seaasju võib klaarida, aga need muud on klaarimata,» märkis Ligi.

Saatejuhi küsimusele, kas ta kavatseb tagasi astuda, jättis Kadri Simson konkreetselt vastamata. Külla aga viis ta jutu seatoetustele, märkides, et tema elukaaslase, Teet Soormi osalusega firma seatoetustest suurimat osa. «Teet Soormil ei olnud ühtegi firmat, mis oleks saanud sellist toetust,» rääkis Simson. Samas tunnistas ta, et Soormi isal on osalus farmis, küll aga ei saanud see ettevõte suurimat toetust.

Stuudios olid Kadri Simson (Keskerakond), Urmas Reinsalu (IRL), Jaanus Marrandi (sotsiaaldemokraadid), Jürgen Ligi (Reformierakond), Martin Helme (EKRE) ja Monika Haukanõmm (Vabaerakond).