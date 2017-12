Raivo Aeg: Vene riigikanali toetamine maksumaksja raha eest tuleb lõpetada

«Selleks ei ole mitte mingisugust vajadust, et maksumaksja raha selleks kulutatakse. Siin on teised alternatiivsed kanalid selleks olemas,» kommenteeris Aeg meediaeksperdi Raul Rebase tänases Postimehes avaldatud arvamuslugu sellest, kuidas igasugused rahaeraldised Venemaa telekanalitele tuleks võimalikult kiiresti lõpetada.

Aeg nentis, et arvamusloos välja toodud teemapüstitus ei ole uus. «Keskerakond, kes on võimul, rullib oma soovi ja tahtmisega edasi. Selge on see, miks nad seda teevad: neid on vaja meeldida venekeelsele elektoraadile,» lisas Aeg. Tallinna linnapea Taavi Aasa sõnul tähendaks Pervõi Baltiiski Kanalilt (PBK) linnauudiste tellimisest loobumine seda, et Tallinna sõnumid ei jõuaks venekeelse elanikkonnani.

Opositsiooni käed on muudatuste tegemiseks jäänud siiani aga lühikeseks. «Saame ainult küsimusi esitada,» nentis Aeg, avaldades lootust, et teemapüstitus aitab kujundada avalikku hoiakut, et Tallinna linna maksumaksja rahaga ei ole vaja toetada Vene riigikanalit.

Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni kuuluv Kristen Michal avalikustas, et PBK-le mõeldud kuludeks on Tallinna järgmise aasta eelarvest plaanitud 660 000 eurot. «Jagame kenasti Keskerakonna juhtimisel PBK-le järgmisel aastal 660 000 eurot,» kommenteeris Michal sotsiaalmeedias.

Tallinna 2018. aasta eelarvest plaanitakse meediakuludeks 2 110 000 eurot. Neist suurima osa, 1 280 000 eurot on mõeldud ajalehtede Pealinn ja Stolitsa ning nende tütarväljaannete Roheline Pealinn ja Zeljonaja Stolitsa väljaandmiseks. Raepressi ostetud töödeks ja teenusteks on kulutusi planeeritud kokku 830 000 euro eest.

