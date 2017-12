Mikser: Kaja Kallase saamine Reformierakonna juhiks on otsustatud

«Reformierakonna järgmiseks esimeheks saab Kaja Kallas. Ainukeseks takistuseks tema teel võivad olla Kallase enda kõhklused,» kirjutab Mikser (SDE) sotsiaalmeedias.

Mikseri hinnangul andis Reformierakonna praeguse juhi Hanno Pevkuri suhtes valitsevast rahuolematusest tunnistust paar nädalat tagasi Postimehes ilmunud põhjalik, aga anonüümsetele allikatele toetuv lugu erakonna sisetülidest. Pevkur võitis tänavu jaanuaris toimunud esimehevalimised ainult seetõttu, et oli vastaskandidaadiks Kristen Michalile, leiab Mikser.

«Pigem oli Pevkuri jaoks õnnelik juhus, et valimissedeli tollel real, kus sai anda vastuhääle Kristen Michalile, ilutses tookord just tema nimi. Kui plekilise kampsuniga Michali asemel on Pevkuri vastaskandidaadiks plekitu mainega Kaja Kallas, ei jää Pevkuri toetusest just palju järele,» usub Mikser.

Tema arvates on kõik Reformierakonna-sisesed jõukeskused koondunud Pevkuri vastu ning otsustanud toetada Kaja Kallast.

«Erakonnasisese võimujaotuse ideaalmudeli osas ei ole Michal, Ligi, Rõivas ja Rosimannused-Kallased muidugi kaugeltki mitte ühel nõul, kuid Riigikogu valimiste päeva vääramatu lähenemine on sundinud nad «vähima halva» peale kokku leppima, ja selleks on Kaja Kallas,» usub Sotsiaaldemokraatliku Erakonna eelmine esimees.

Reformarite juhtpoliitikute koondumise taga on aga soov saada pärast 2019. aasta kevade valimisi taas valitsusse, leiab Mikser.

«Erakonna strateegide kasvav frustratsioon on põhjustatud pigem sellest, et esmakordselt pärast 1999. aastat läheb oravapartei parlamendivalimistele vastu olukorras, kus nende juht ei ole tõenäolisim pretendent peaministri kohale ja kus erakonna valitsusse pääseminegi näib valimiste järel kõike muud kui kindel. See tekitab võimul püsimisele orienteeritud erakonna juhtliikmetes ängi ja õõva ja sunnib otsima uut lahendust, mis raputaks status quod ja tekitaks avalikkuses õhinat,» kirjutab Mikser.

Samuti on peaministri kohast huvitatud ka Kaja Kallas, kuid teda võivad tagasi hoida vastased oma erakonna sees, leiab Mikser.

«Töö Stenbocki majas kuulub kindlasti Kaja Kallase poliitiliste ambitsioonide hulka ja tee sinna käib mõistagi läbi erakonna esimehe ametiposti. Kui miski teda kandideerimise osas kahtlema sunnib, siis on see tema tänaste «toetajate» siirus. Michal ei ole unustanud, et vaid aasta eest pidas Kallas kihutuskõnesid Pevkuri kasuks ja nimetas Michali plekilist minevikku erakonna arengule probleemiks. Jürgen Ligi suust pärineb aga Eesti poliitretoorika kullafondi kinnistunud tõdemus kolleegi suurtest silmadest ja suletud suust. Staažikamad reformistid meenutavad mõrult sedagi, kuidas värskelt Toompeale saabunud Kallas asus vanematele ja kalestunumatele poliithaidele eetikat õpetama,» kirjutas välisminister.

Seetõttu võib aga Kallasest saada üksnes tööriist Reformierakonna uuesti võimule aitamiseks, märgib Mikser.

«Sestap on täiesti selge, et mitu skandaalidest räsitud või muidu vastuolulise renomeega reformierakonna juhtivtehnoloogi näevad Kallast mitte niivõrd ideaalse tulevase peaministrina, kuivõrd pelgalt kasuliku tööriistana erakonna valimistulemuse maksimeerimisel. Ja Kallas teab seda suurepäraselt. Küllap on tal meeles seegi, et eelmisel korral, kui üks Kallas Brüsselist erakonda üle võtma tuli, piisas talle umbes seitsmekümne kahest tunnist partei poliitköögis, et selg ees uksest välja tulla ja Brüsselisse tagasi kiirustada,» kirjutab Mikser.

Tema hinnangul saaks Kallasest kindlasti Reformierakonna kuvandi uuendaja ja sellega tugev konkurent teistele erakondadele lähenevatel valimistel.

«Reformierakond esimees Kaja Kallasega on eelseisvas valimiskampaanias kindlasti värske bränd. Võitluses häälte pärast teeb see konkurentide elu raskemaks. Aga kuna meie võimuses ei ole teise erakonna sisemisi arenguid suunata ega väärata, siis peame me nendega elama. Kui esimeheks valitud Kallas suudab ennast erakonna richelieude ja machiavellide üle kehtestada, siis on tal kindlasti potentsiaali enamaks kui üksnes opositsiooniliidri positsiooniks. Muidugi tuleb selleks raputada erakonnalt ka ideoloogilise dogmaatilisuse ja enesekeskse ülbuse kuvand, kuid kui keegi selleks üldse eeldusi omab, siis on see just Kallas,» lõpeta Mikser oma pikema analüüsi.

Reformierakonna sisepinged on viimastel päevadel taas suurema avalikkuse tähelepanu alla sattunud seoses erakonna auesimehe ja Viimsi vallavanema Siim Kallase usutlusega rahvusringhäälingule, milles Kallas ütles, et Reformierakond ei saa 2019. aasta kevadel toimuvatele valimistele minna vastu sisemiselt lõhenenuna, mistõttu tuleks teha erakonnas järgmise aasta suvel uued juhivalimised. Reedel teatas Pevkur, et soovib uusi sisevalimisi juba jaanuaris.