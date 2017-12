Hannes Hanso: kaitseminister peaks 10 miljoni eest võitlema nagu lõvi

«Mõistus võitis ja IRLis saadi lõpuks aru, et kaitseeelarvest välja tõstetud 10 miljonit on vaja tagasi tõsta. Sellega paistavad head uudised paraku piirduvat,» kirjutab Hanso Facebookis.

Lihtsa orissaarlasena arvas Hanso, et peale kaklust rusikatega ei vehita... «Ent Luik rääkis pressikonverentsil, et talle teeb muret kaitseeelarve tirimine päevapoliitikasse. Mulle ka teeb see väga muret. Selle vastu ma 10 miljonit tagasi nõudes seisingi. Koalitsioonipartneritega kokku lepitud asjad tuleb ellu viia,» rõhutab Hanso.

«Nüüd loen pressikonverentsi teksti ja saan aru, et kaitseministri hinnangul on kaitseeelarve juba niigi suur...10 miljonit juurde, mille eest minister peaks kui lõvi võitlema, on kuidagi väga vastumeelne. Mis signaali see siseriiklikult ja Eestist väljapoole saadab?» tõstatab Hanso küsimuse.

Ta märgib, et teades Eesti riigikaitse ees seisvaid väljakutseid ning rahalisi vajadusi on see päris kummastav. «Kokkulepitud 60 miljonit on paraku nö vajaduste «jäämäe veepealne» osa. Pelgasin aasta tagasi valitsusvahetuses ühe koalitsioonipartneri kaitsealaseid seisukohti. Nüüd paistab, et peab silmad lahti hoidma ka teise partneri osas,» kirjutab Hanso.

Valitsus broneeris reservist 10 miljonit eurot, juhuks kui laskemoona hange peaks kiirenema. Jüri Luik ütles valitsuse pressikonverentsil, et see oli kompromiss, kuid avaldas kurbust, et riigikaitse on muutumas poliitiliste vaidluste objektiks. Luik peab kummastavaks, et 10 miljonist eurost räägitakse ajal, kui meie riigikaitse eelarve pole kunagi olnud nii suur. «Aga kui selline broneering ja kompromiss aitab poliitilist ummikseisu likvideerida, siis usun, et see on mõistlik,» ütles kaitseminister.