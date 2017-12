Ratas jõudis selgusele: Simson osales seakasvatajatele raha kauplemisel ja see oli õige

«Ma lugesin ka, et peaminister vassib. Osalesid Kadri Simson, Siret Kotka toona ja Jüri Ratas. Kadri Simson osales väga hästi, ma pean seda väga õigeks, et Kadri Simson nendel koalitsioonikõnelustel erinevates plokkides osales, sh Teie nimetatud plokis (maaelu plokk – toim),» vastas Ratas küsimusele, kas ta peab Simsoni osalemist maaelu pokis jätkuvalt eetiliselt õigeks.

Ratas märkis, et Simson oli toona fraktsiooni esimees ja leidis põhjenduseks, miks Simsoni osalemine oli õige, et Keskerakond seisis opositsioonis olles aastaid põllumeeste eest. Peaminister loetles, et nende erakond on taotlenud üleminekutoetusi ja nende taastamist, samuti kriisiabi maksmist ning öelnud, et seakatkust räsitud sektor peab saama toetust – tehtud on isegi sellesisuline avaldus Keskerakonna volikogu tasandil.

Ratas meenutas, et koalitsioonikõnelustele kutsuti ka sektori enda eksperte. Tollase katuseorganisatsiooni üks ettepanekutest sisaldas tõuaretustoetust seakasvatajatele.

Rahandusminister Toomas Tõniste (IRL) ütles, et isegi kui ta tahaks kaasa rääkida, siis tema nendel koalitsioonikõnelustel ei osalenud.

Riigihalduse minister, keskerakondlane Jaak Aab soovis omalt poolt lisada, et kui tema elukaaslane on muusikaõpetaja, siis kas tema osalemist regionaal- ja kohaliku poliitika läbirääkimistel ning kohalike omavalitsuste tulubaasi kasvatamist võib samuti käsitleda korruptsioonijuhtumina.

Teisipäevases Vikerraadio saates «Stuudios on peaminister» hakkas Ratas väitma, et Simson maaelu küsimuste arutelus ei osalenud. «Kadri Simson osales loomulikult nende koalitsioonikõneluste voorus. Maaelu plokis minu meelest Kadri Simson ei olnud, aga see ei mängi üldse praegu rolli,» ütles ta.

Postimees kirjutas, et Keskerakond nõudis Kadri Simsoni ja Siret Kotka-Repinski eestvedamisel aastatagustel koalitsioonikõnelustel kohalike seakasvatajate toetuseks viit miljonit eurot, vaidluste järel jäi sellest alles kaks miljonit. Üheks suuremaks kasusaajaks osutus hiljem minister Simsoni elukaaslane Teet Soorm.