Valitsus broneeris reservist 10 miljonit eurot kaitseinvesteeringuteks

Peaminister Jüri Ratas selgitas valitsuse pressikonverentsil, et see raha pannakse n-ö valmis ja eraldatakse siis, kui laskemoonahanke tempo peaks tõepoolest kiirenema, vahendab ERRi uudisteportaal.

Kaitseminister Jüri Luik ütles, et see oli kompromiss, kuid avaldas kurbust, et riigikaitse on muutumas poliitiliste vaidluste objektiks.

«Oleme piiri peal, et riigikaitse, mille puhul oleme hoidnud parteideülest joont, on muutumas poliitiliste vaidluste objektiks. See on mulle ja kogu valitsusele vastuvõetamatu,» tunnistas Luik.

Hanso esitas ultimaatumi

Parlamendi riigikaitsekomisjoni juht, sotsiaaldemokraat Hannes Hanso teatas eile sotsiaalmeedias, et 2018. aasta kaitseinvesteeringute kavasse tuleb 10 miljonit eurot tagasi panna. Vastasel juhul ei saa koalitsioon Hanso toetusega riigieelarve hääletusel arvestada.

«Kaitsevõime arendamisse on vaja raha juurde. Lisainvesteeringute kärpimise plaan minu hinnangul ei lenda. 10 miljonit, mis vahepeal kaduma läks, tuleb eelarvesse tagasi panna. Minu häälega riigieelarve hääletusel koalitsioon muidu arvestada ei saa,» teatas Hanso sotsiaalmeedia vahendusel.

Tegemist on aastateks 2018-2020 plaanitud täiendava 60 miljoniga kaitseinvesteeringute programmis. Endise kaitseministri Hanso sõnul oli koalitsioon kokku leppinud, et igal aastal järgmise kolme aasta jooksul suunatakse kaitseinvesteeringuteks 20 miljonit eurot. Sama kinnitab ka Jüri Ratase valitsuses mõnda aega kaitseministri ametit pidanud Margus Tsahkna.

60 miljonit jääb

«Eelmisel aastal leppis uus koalitsioon IRLi ettepanekul kokku strateegiliste investeeringute raames suunata kolme aasta jooksul täiendavad 60 miljonit eurot kaitsevõimekuse tõstmisesse ja see kokkulepe on jõus,» on Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) liige, rahandusminister Toomas Tõniste varem selgitanud.

Rahandusministri kinnitusel muutub lisanduvate investeeringute jaotus aastate vahel, aga summa ei sõltu liidetavate järjekorrast. Nimelt on planeeritud 2018. aasta täiendavateks kulutusteks 10 miljonit, 2019. aastal 30 ja 2020. aastal 20 miljonit eurot.

Viimastel andmetel asub riigikogu 2018. aasta riigieelarvet vastu võtma 20. detsembril. Koalitsioonis (Keskerakond, IRL, Sotsiaaldemokraatlik Erakond) on 54; opositsioonis (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Reformierakond, Vabaerakond) 45 saadikut. Parteitud parlamendiliikmeid on kaks: IRList lahkunud Margus Tsahkna ning Marko Mihkelson.