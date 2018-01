Ülevaade: millised skandaalid on viinud ministreid ametist

Maripuu ütles toona, et astub tagasi selleks, et valitsus saaks oluliste sotsiaalreformidega edasi minna. «Minu jaoks on selge, et ilma nende ja teiste oluliste sotsiaalreformideta meie sotsiaalvaldkonnas arengut ei ole. Kuid minu jaoks on praeguseks hetkeks selge ka see, et minu isiku vastu üles võetud ristiretk muudab nende reformide sisulise ettevalmistamise ja läbiviimise nii sotsiaalministeeriumi kui valitsuse jaoks väga raskeks, kui mitte võimatuks,» lausus ta.