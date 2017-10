Siim Kallasest saab Viimsi vallavanem, volikogu tööd asub juhtima Taavi Kotka

Veel alles üleeile oli Viimsis koalitsiooniläbirääkimisi alustanud Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja valimisliiduga Rannarahvas esialgne kokkulepe selline, et Kallas asub vallavolikogu esimeheks. Kaks päeva hiljem on kokkuleppes tehtud vangerdus.

Selle järgi asub Kallas hoopis vallavanema ametikohale ja endine IT-asekantsler Taavi Kotka hakkab volikogu tööd juhtima. Kotka ütles Postimehele, et asjad tehti ringi, sest Viimsis Reformierakonna ridades parima tulemuse teinud Kallas oli valmis ise vallavanema kohale asuma.

Siim Kallas sai valimistel Viimsi vallas 1080 häält, Taavi Kotka kogus Viimsis Reformierakonna nimekirjas suuruselt teise häältesaagi, saades 384 häält. Läbirääkimiste laua taga on ka Urve Palo, kes sai Viimsis sotside suurima häältesaagi 178 häält.

Seega oligi läbirääkijate hinnangul loogiline samm, et just Kotka asub volikogu etteotsa, sest see koht oli lubatud vallas parima tulemuse teinud Reformierakonnale. Volikogu aseesimehe koht läheb kokkuleppe järgi sotsidele.

«Meil oli koostöö juba ministeeriumis (Urve Palo ministrina ja Taavi Kotka asekantslerina - toim.) väga hea. Ma arvan, et see läheb Viimsis sama hästi edasi,» ütles Kotka.

Viimsi vallavolikogus on 21 kohta. Koalitsiooni moodustanud Reformierakonnal on üheksa, Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal kaks ja valimisliidul Rannarahva Liit üks koht, kokku 12 mandaati.

Isamaa ja Res Publica Liidul on volikogus kolm, Eesti Konservatiivel Rahvaerakonnal ja Keskerakonnal kaks, valimisliidul Kogukondade Viimsi üks koht.

Tänaseks on Viimsis võimuliidu moodustamiseks olemas esmane kokkulepe, kuid enne põhjaliku koalitsioonilepingu kirjapanemist plaanitakse veel ideid koguda.