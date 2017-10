Vakra: Nääme ja Kiili linna palgale võtmine lõhnab korruptsiooni järele

«Alar Nääme ja Allan Kiili linna palgale võtmine ei ole vastuvõetav ega lubatav. See on minevikku kuuluv poliitiline kultuur ja nende palkamine on taunitav tegu ning lõhnab korruptsiooni järele,» kirjutas Rainer Vakra sotsiaalmeedias.

Vakra sõnul on Tallinna linna maine puhastamine võimalik ainult siis, kui selliseid inimesi nagu Kiil ja Nääme linna palgale tööle ei võeta. Ta lisas, et inimestele tuleb anda võimalus teha päris tööd. «Aga veel ulmelisem on see, et need töökohad on sisuliselt fiktiivselt loodud,» kirjutas Vakra.

Linna raha omastamises aasta algul süüdi mõistetud keskerakondlane Alar Nääme ja altkäemaksu võtmises süüdistatav Tallinna Sadama endine tippjuht Allan Kiil said mõlemad vastavatud Sõle spordikeskuses linna palgale.

Alar Nääme on eelmisel nädalal napilt enne viimast valimispäeva avatud Sõle spordikeskuse arendusjuht ning Tallinna Sadama endine juhatuse liige ja õige pea altkäemaksu võtmise süüdistusega kohtu ette astuv Allan Kiil areenimeister, kirjutab Äripäev.

Mõlemaid kutsus sinna meeste endi kinnitusel tööle Tallinna spordi- ja noorsooameti juht Rein Ilves. Sõle spordikompleksi peab Tallinna linnale kuuluv sihtasutus Kristiine Sport. Kokku on keskuses 28 töötajat. Loe pikemalt Äripäevast.