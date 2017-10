Ratas nõuab Tartu abilinnapeade tagasiastumist

«Selge on see, et kedagi ei tohi enne kohtuotsust süüdi mõista, kuid esitatud kahtlustused on piisavalt tõsised, et neile üheselt reageerida. Mõlemal mehel tuleb lahkuda abilinnapea kohalt ning anda selged vastused esitatud kahtlustustele ja küsimustele. Samamoodi ootan Tartu linnavalitsuselt igakülgset koostööd kaitsepolitsei ja prokuratuuriga,» ütles peaminister kirjas erakonnakaaslastele.

Keskerakond mõistab Ratase sõnul korruptsiooni hukka. «Kinnitan, et minu juhtimisel ei ole Keskerakonnas kohta korruptsioonile ega meile valijate tahtel antud võimu ühelgi viisil kuritarvitamisele. Selget ja läbipaistvat tegutsemist ootavad meilt õigustatult nii meie liikmed kui valijad üle kogu Eesti,» lisas Ratas.

Kaitsepolitsei pidas kolmapäeva hommikul kinni Reformierakonda kuuluva Tartu abilinnapea Valvo Semilarski ja keskerakondlasest abilinnapea Artjom Suvorovi, keda kahtlustatakse mitmes korruptsioonikuriteos.

Kahtlustuse kohaselt osales Semilarski otsustes, millega seoses olid tal isiklikud majanduslikud huvid. Suvorov võttis kahtlustuse kohaselt pikema aja jooksul korduvalt altkäemaksu mitmele organisatsioonile toetussummade eraldamise eest ja ühte isikut kahtlustatakse Suvorovile altkäemaksu andmises. Semilarski ja Suvorovi suhtes alustatud kriminaalmenetlused ei ole omavahel seotud.