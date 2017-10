Kõlvart linnameediast: tänaseks ei ole meil ühtegi plaani midagi sulgeda

Võrreldes eelmiste, 2013. aasta kohalike valimistega, kaotas Keskerakond Tallinnas 6 mandaati. Nüüd ollakse 40 kohaga 79st linnavolikogus napis häälteenamuses ja otsitakse koalitsioonipartnerit. «Keskerakond peab tunnistama, et kaotasime Tallinnas osa toetusest,» nentis Kõlvart, lisades: «Arvan, et 10%, mida kaotasime valimisaktiivsusest on just Keskerakonna hääled. Keskerakonna valija ei tulnud välja,» ütles ta.

Kõlvart tunnistas, et ühe hääle ülekaal ei ole piisavalt suur selleks, et Keskerakond saaks Tallinnas ainuvalitseda. Kõige tõenäolisemaks koalitsioonipartneriks on Sotsiaaldemokraatlik Erakond. «Sotsiaaldemokraatidega on meil peaaegu ühine ideoloogia ja vaadates ka meie programme, seal on väga palju ühist ja on ka loogiline, et ideoloogiliselt meile sobib kõige rohkem Sotsiaaldeorkaatlik Erakond,» selgitas Kõlvart. Ta nentis, et kahjuks ei ole ainult ideoloogia peamiseks kriteeriumiks koalitsiooni loomisel, mistõttu võivad läbirääkimised minna üsna keeruliseks ning pole välistatud, et Keskerakond ei leiagi endale võimuliitlast.

«Kui meie võimalik koalitsioonipartner tuleb läbirääkimistele peamise nõudmisega, et sulgeme, paneme kinni, lõpetame, siis kahjuks ma arvan, et meil väga palju arutada ei ole. Tänaseks ei ole meil ühtegi plaani midagi sulgeda või lõpetada,» ütles Kõlvart. Tegemist on siis Tallinna TV, ajalehtede Pealinn ning Stolitsa väljaandemisega ning sellega, et osa linnarahast läheb PBKsse. «Seal on auditoorium kordades suurem. Aga kes on see õige inimene, kes hindab ideoloogiat?» selgitas Kõlvart.

Pealinnas võimuliitlast otsiv Keskerakond kohtus eile EKREga, täna peetakse läbirääkimisi Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga.

