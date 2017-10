Galerii: keskerakondlased kohtuvad kõige tõenäolisemate võimuliitlaste sotsidega

Sotsiaaldemorkaat Rainer Vakra ütles teisipäeval BNSile, et läbirääkimised Keskerakonnaga ei tule kindlasti kerged ning olukord võib kujuneda keerulisemaks, kui Toompeal valitsusliidu kõneluste ajal. Läbirääkimistel osalevad Helve Särgava, Anastassia Kovalenko, Rainer Vakra, Indrek Saar ja Anto Liivat.

«Sotsiaaldemokraatidega on meil peaaegu ühine ideoloogia ja vaadates ka meie programme, seal on väga palju ühist ja on ka loogiline, et ideoloogiliselt meile sobib kõige rohkem Sotsiaaldeorkaatlik Erakond,» ütles keskerakondlasest Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart täna ERRi saates «Otse uudistemajast». Ta nentis, et kahjuks ei ole ainult ideoloogia peamiseks kriteeriumiks koalitsiooni loomisel, mistõttu võivad läbirääkimised minna üsna keeruliseks ning pole välistatud, et Keskerakond ei leiagi endale võimuliitlast.

«Kui meie võimalik koalitsioonipartner tuleb läbirääkimistele peamise nõudmisega, et sulgeme, paneme kinni, lõpetame, siis kahjuks ma arvan, et meil väga palju arutada ei ole. Tänaseks ei ole meil ühtegi plaani midagi sulgeda või lõpetada,» ütles Kõlvart. Tegemist on siis Tallinna TV, ajalehtede Pealinn ning Stolitsa väljaandemisega ning sellega, et osa linnarahast läheb PBKsse.

Valimiste eel kinnitas Rainer Vakra Postimehele, et tema sulgeks linnapanga ja lipo taolised eksperimendid. «Kindlasti ei tohi tallinlaste maksuraha kulutada propagandakanalite käigushoidmiseks. Sellest tulenevalt sulgen ajalehe Pealinn ja Stolitsa ning lõpetan linna kuluka lepingu «Moskva kesktelevisiooniga» (PBK). Olen korduvalt öelnud, et me ei pane mitte ühtegi maksumaksja senti Tallinna TV ülalpidamisse.» Kõlvarti sõnavõttu täna sotsiaalmeedias kommenteerides märkis Vakra, et sotsiaaldemorkaadid lähevad kohtumisele arvestusega, et kõigest saab ja tulebki rääkida.

IRL ja Reformierakond on mängust väljas

Pärast eilset kohtumist EKREga tunnistas keskerakondlasest linnapea kohusetäitja Taavi Aas, et «on teemasid, mille puhul tuleks võimalike koalitsiooniläbirääkimiste puhul pikalt peatuda». EKRE aseesimees Martin Helme pidas Keskerakonna püüdlusi ühisosa leidmiseks sümpaatseks, kuid EKRE jaoks pole probleemi olla ka pealinnas edukas opositsioonijõud.

«Me ei räägi praegu läbi koalitsioonist, me ei plaani mingit koalitsiooni. Meie tulime täna siia selle jaoks, et lugeda üles need asjad, mis meie meelest peaksid Tallinnas olema järgmise nelja aasta jooksul teistmoodi, uutmoodi või ära tehtud,» sõnas Helme pärast eilset kohtumist.

Keskerakonnaga on Tallinnas koostöö välistanud IRL, samuti teatas eile ka Kristen Michal, et Reformierakond panustab tugeva opositsiooni loomisele ning ei kavatse Keskerakonnaga konsultatsioone pidada. Võimalikku koostööd Edgar Savisaarega kommenteeris Aas järgmiselt: «Kui räägime laiapõhjalisest linnavalitsusest, siis üks mandaat ei tee seda laiapõhjalisemaks,» vastas Aas.

Seega on ainsaks võimalikuks koalitsioonipartneriks Keskerakonnale Tallinnas Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Mäletatavasti moodustasid Keskerakond ja sotsid 2009. aasta kohalike valimiste järel koalitsiooni. Teisalt jõudis võimuliit vastu pidada vaid 2010. detsembrini, kui Keskerakonna toonase esimehe Edgar Savisaare rahastamisskandaali järel lõpetati ühine koostöö.

Arvestades varasemat, on öeldud, et sotsiaaldemokraadid tahaksid võimaliku koalitsiooni korral olla kohe algusest peale arvestatav partner, mitte «Keskerakonna puudlid», nagu on iseloomustatud 2009. aasta võimuliidu kohta.

Pole välistatud volikogu esimehe koht

2009. aastal Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe ametis olnud Jüri Pihl sai võimuliidus Keskerakonnaga Tallinna abilinnapea koha. Sotsid said ka ühe linnaosavanema koha, kui Lauri Laats nimetati Mustamäe linnaosavanemaks. Keskerakondlasi oli linnavolikogus 44 ning sotse 8. Opositsiooni moodustasid siis Reformierakond ja IRL.

Ka nüüd võimaliku võimuliidu moodustamisel peab Keskerakond arvestama võimalusega, et sotsidele tuleb anda mõni abilinnapea või linnaosavanema kohtadest. Abilinnapeasid on Tallinnas kuus; linnaosasid on kaheksa: Pirita, Lasnamäe, Kesklinn, Põhja-Tallinn, Kristiine, Mustamäe, Haabersti ja Nõmme.

Mihhail Kõlvart ei välistanud võimalust, et sotsiaaldemokraadid võiksid saada Tallinna linnavolikogu esimehe koha. «See peaks olema juba teine või kolmas läbirääkimiste etapp. Kõigepealt tuleb aru saada, kas suudame luua ühist programmi,» vastas Kõlvart ERRi uudistemajas küsimusele, kas Keskerakond oleks nõus andma volikogu esimehe kohta sotsidele.

2017. aasta kohalikel valimistel sai Keskerakond Tallinna linnavolikogus napi enamuse: 40 kohta 79st. Reformierakonnal on uues volikogus aga varasemast poole rohkem kohti - 18. Sotsiaaldemokraate on 9, IRLi liikmeid 5, EKRE on esindatud 6 mandaadiga ning Savisaare valimisliit ja Tegus Tallinn ühe kohaga, Edgar Savisaare isikumandaadiga.

Tallinna valimiskomisjon lõpetas teisipäeval linnavolikogu valimistel antud häälte teise ülelugemise ning kuigi tuvastati väikeseid eksimusi, jäi mandaatide esialgne jaotus volikogus paika. Seega lõplik volikogu jagunemine mandaatide järgi on järgmine:

