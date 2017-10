Video: EKRE ei plaani Keskerakonnaga mingit koalitsiooni

Keskerakonna ja EKRE võimuliiduks Tallinnas peaks Keskerakond näiteks kinni panema nii linnapoe (lipo) ja Eesti Ühistupanga kui ka võtma prioriteediks eestikeelse ja eestimeelse hariduse. «Meie jaoks ei ole vaja minna koalitsiooni, kui me ei saa oma valimislubadusi seal täita,» toonitas EKRE aseesimees Martin Helme pärast ligi poolteist tundi kestnud konsultatsioone Keskerakonnaga.

«Me lihtsalt kaardistasime ära üksteise positsioonid nendel järgnevatel perioodidel,» selgitas keskerakondlasest Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas. Ta lisas, et üksteise positsioonid on selged ning kindlasti ei ole midagi ka välistatud. Samas tõdes Aas, et on teemasid, mille puhul tuleks võimalike koalitsiooniläbirääkimiste puhul pikalt peatuda.

«Meie jaoks on väga oluline teema eestikeelne ja eestimeelne haridus, liikluse parem korraldamine ja korruptsiooni agressiivne väljajuurimine,» täpsustas Helme. Just haridusteemal ühisosa leidmine Keskerakonnaga on Helme hinnangul kõige keerulisem. Kohtumisel rääkisid kahe erakonna esindajad muuseas ka linnameediast, linnapoest ning Eesti Ühistupangast. «Nii Ühistupanga kui lipo osas leidsime, et need ei ole mõistlikud asjad. Tallinna Televisiooni kinnipanemist me ei ole ka kampaanias lubanud ega pooldanud,» sõnas Helme. Niisiis räägiti linnameedia suuremast tasakaalustatusest ja selle kvaliteedi tõstmisest.

Helme: Keskerakonna soov on siiras

Helme rõhutas, et EKRE eesmärk kohalike valimiste kampaania ajal oli saata Keskerakond opositsiooni. Olukorras, kus Keskerakond on saanud Tallinna linnavolikogus napi häälteenamuse, tuleb ka EKREl oma plaanid ümber vaadata ning leida Helme sõnul parim viis oma valijate eest seismiseks. «Me ei räägi praegu läbi koalitsioonist, me ei plaani mingit koalitsiooni. Meie tulime täna siia selle jaoks, et lugeda üles need asjad, mis meie meelest peaksid Tallinnas olema järgmise nelja aasta jooksul teistmoodi, uutmoodi või ära tehtud,» selgitas Helme.

Keskerakonna soov linnavolikogus kandepinda on siiras, loogiline ja arusaadav, sõnas Helme. Samuti tunnistati Keskerakonnale, et EKRE jaoks pole mingi probleem olla ka linnavolikogu opositsioonis. «Meie jaoks ei ole mingi küsimus istuda opositsioonis ja teha opositsioonitööd: järelevalvet, kriitikat valitsusele ja alternatiivi pakkumist,» sõnas

2017. aasta kohalikel valimistel sai Keskerakond Tallinna linnavolikogus napi enamuse: 40 kohta 79st. Reformierakonnal on uues volikogus aga varasemast poole rohkem kohti - 18. Sotsiaaldemokraate on 9, IRLi liikmeid 5, EKRE on esindatud 6 mandaadiga ning Savisaare valimisliit ja Tegus Tallinn ühe kohaga, Edgar Savisaare isikumandaadiga.