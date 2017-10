Viimsi vallavolikogu esimeheks saab Siim Kallas

Siim Kallas kinnitas, et koalitsioon on loodud, edastas Viimsi Reformierakonna esindaja.

Kokkuleppe kohaselt saab volikogu esimeheks Kallas ja aseesimehe koht jääb Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale.

«Sotsiaaldemokraatidega on meil olnud edukas koostöö juba neli aastat ja meil on sarnane nägemus Viimsi arengute osas. Soovime Viimsis oluliselt rakendada tänapäevaseid IT võimalusi valla juhtimisel ja klienditeeninduse parendamiseks. Urve Palo selle valdkonna ministrina on siin Viimsi jaoks kindlasti suureks abiks,» sõnas Kallas.

Palo sõnul on uue võimuliidu eesmärgiks kujundada Viimsi vallast kaasaegne ja sõbralik elukeskkond. «See tähendab uute IT-lahenduste ja andmeanalüütika rakendamist valla otsuste langetamisel, soodsa ettevõtluskeskkonna loomist uute tarkade töökohtade tekkeks ning loomulikult hoolt elanike heaolu eest.»

Palo lisas, et esimeste sammudena on sõlmitud kokkulepe koolides ja lasteaedades koduköökide taastamiseks ning 150-eurose huvitegevuse toetuse ellu kutsumiseks.

Viimsi vallavolikogus on 21 kohta. Koalitsiooni moodustanud Reformierakonnal on üheksa, Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal kaks ja valimisliidul Rannarahva Liit üks koht, kokku 12 mandaati.

Isamaa ja Res Publica Liidul on volikogus kolm, Eesti Konservatiivel Rahvaerakonnal ja Keskerakonnal kaks, valimisliidul Kogukondade Viimsi üks koht.

