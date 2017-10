Viljandi linnapeaks saab reformierakondlane

«Selline kokkulepe eile õhtul sõlmiti,» ütles IRL-i piirkonna kontaktisik Merlyn Hõbemäe.

Hõbemäe ei osanud veel öelda, kellest saab Viljandi linnavolikogu esimees, tema sõnul selgub see läbirääkimiste tulemusel. IRL-i esindaja ütles, et kõik kohad ja kuidas need jaotuvad täpsustatakse läbirääkimistel.

Otsus tähendab, et Viljandis enim hääli saanud Sotsiaaldemokraatlik Erakond peab jääma opositsiooni. Reformierakond ja IRL said valimistel teise ja kolmanda tulemuse.

Viljandis sai kohalikel valimistel SDE 27-liikmelises volikogus 9 kohta, Reformierakond 8, IRL 6, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2 ja Keskerakond 2 kohta.

Linnapeakandidaat Timpson sai Reformierakonna esinumbrina 411 häält.