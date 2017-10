Reformierakond esitas asespiikri kandidaadiks Hanno Pevkuri

Riigikogu Reformierakonna fraktsioon esitab riigikogu aseesimehe kandidaadiks erakonna juhi ja praeguse fraktsiooni esimehe Hanno Pevkuri. Reformierakonna parlamendirühma uue juhina toetab fraktsioon erakonna aseesimeest Jürgen Ligi.

Pevkuri sõnul on ta valmis asuma riigikogu aseesimehe kohale, juhul, kui riigikogu liikmed talle selleks mandaadi annavad. «Uue fraktsiooni esimehe saame valida siis, kui asespiikrid on valitud. Küll ütlesin juba täna, et minu ettepanek sellele kohale on erakonna aseesimees Jürgen Ligi, kes on kahtlemata tugev valik, olles üks pikaajalisema parlamenditöö kogemusega poliitikuid Eestis ning Reformierakonna raudvara,» lisas Pevkur.

Taavi Rõivas ütles eelmine nädal Postimehe otsestuudios, et astub Malaisias toimunud skandaalse peo ja ahistamissüüdistuse tõttu parlamendi aseesimehe kohalt tagasi. Eile teatas Rõivas riigikogu ees, et astub aseesimehe kohalt tagasi.

Riigikogu kodukorra seadus ütleb, et kui riigikogu aseesimees astub tagasi omal soovil, teatab ta oma tagasiastumisest ja selle põhjustest riigikogu istungil. Tagasiastumise korral jätkavad riigikogu aseesimehed oma ülesannete täitmist kuni riigikogu uue esimehe või uute aseesimeeste valimiseni.

Riigikogu valib uue aseesimehe tõnäoliselt järgmisel nädalal, 23. oktoobril.