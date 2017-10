Valijad usaldasid korruptante ja valisid nad volikogudesse

Valimistel kandideeris volikogudesse viis korruptsioonikuritegudes süüdi mõistetud kandidaati, kelles kolm osutus volikogusse valituks.

Valimistel kandideeris ka kuus kandidaati, kes on saanud avaliku võimu väärkasutamises süüdistuse või on kohtu all. Korruptsioonis süüdistatavatel kandidaatidel läks niivõrd hästi, et kõik kuus osutusid volikogudesse valituks.

Fjodor Ovsjannikov

Fjodor Ovsjannikov. Foto: Põhjarannik.

Korruptsioonikuritegudes süüdi mõistetud kandidaatidest sai kõige rohkem hääli Narvas Keskerakonna nimekirjas kandideerinud Fjodor Ovsjannikov, kes pälvis 256 valija toetuse ja pääses linnavolikogusse sisse.

Tänavu mais jõustunud kohtuotsuse järgi leppis toonane Narva linnavolikogu ja linnavalitsuse riigihankekomisjoni liige 2010. aastal Narva linna ehitusturul tegutsevate ettevõtjatega kokku konkurentsikuriteos. Kokkuleppe järgi said ehitusfirmad linna tellitavaid ehitustöid teha vaid tingimusel, kui tasusid talle varjatult 10 protsenti töövõtulepingute maksumusest. Ovsjannikov sai ligi kaheaastase tingimisi vanglakaristuse kaheaastase katseajaga.

Allan Mänd

Allan Mänd. Foto: Põhjarannik.

Ida-Virumaal Jõhvi vallas Keskerakonna nimekirjas kandideerinud Allan Mänd sai hääli 107 valijalt ja osutus sellega volikogusse valituks.

Allan Mänd mõisteti 2016. aasta mais Jõhvi vallavolikogu liikmena süüdi altkäemaksu andmises vallavalitsuse endisele liikmele Märt Maritsale. Kohtuotsuse järgi aitas Marits Männi firmal saada vallavalitsuses soodsaid ehitusotsuseid, muu hulgas kaubanduskeskuse ehitamiseks ühte Jõhvi magusaimasse paika, kontserdimaja kõrvale. Altkäemaksuna sai Marits sülearvuti ja hiljem töökoha Männi ettevõttes. Mänd istus vangis seitse kuud ja 20 päeva, Marits sama kaua.

Alar Nääme

Alar Nääme. Foto: Jaanus Lensment.

Valga vallas Keskerakonna nimekirjas kandideerinud Alar Nääme sai hääli 92 valijalt ja sai sellega volikogusse sisse.

Tallinna Kesklinna endine vanem mõisteti tänavu jaanuaris süüdi omastamises. Otsuse järgi korraldas Nääme 2015. aasta riigikogu valimiste valimiskampaania osana Valgas kaks kontserti, ent lasi nende kulud tasuda Tallinna linnakassast. Nääme kandis 6300-eurose rahalise karistuse ja maksis omastatud 2846 eurot ise pealinnale tagasi.

Andrei Filippov

Andrei Filippov. Foto: Põhjarannik.

Narvas Keskerakonna nimekirjas kandideerinud Andrei Filippovit toetas valimistel 95 inimest ja selle tulemusega ta valituks ei osutunud.

Kohtuotsuse järgi oli Narva abilinnapea hankeskeemi pununud Fjodor Ovsjannikovi käsilane, kes lekitas ettevõtjatele vajalikku siseinfot Narva ehitusplaanide kohta. Vastutasuks lähedase korteris tehtava remondi allahindlusele lubas Filippov Ovsjannikovile, et ettevõtja saab edaspidi Narva linna hankemenetluste raames tellitavad avariitööd ilma sisulise konkursita. Filippov sai ligi kaheaastase tingimisi vanglakaristuse kaheaastase katseajaga.

Toivo Kivi

Toivo Kivi. Foto: Kristjan Teedema.

Jõgevamaal Mustvee vallas Reformierakonna nimekirjas kandideerinud Toivo Kivi sai 14 häält ja sellega volikogusse valituks ei osutunud.

Tänavu aprillis jõustunud kohtumääruse järgi võttis Ida-Virumaa Lohusuu vallavolikogu hankekomisjoni liige Toivo Kivi aastatel 2011–2012 korduvalt pistist AS EcoPro juhilt Neeme Reinapilt. Vastutasuks tagas Kivi, et EcoPro saaks SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektides hankevõidud, millega teeniti ligi 55 000 eurot. Kivi sai sellest varjatud teid pidi kätte 12 270 eurot. Prokurör leidis, et kuigi pistise ja kelmuse toimepanijad on ilmselgelt käitunud vääritult ja seadusvastaselt, võib kriminaalasja lõpetada oportuniteediga, kuna süüdistatavad nõustusid kogu kuritegeliku tulu tagasi maksma.