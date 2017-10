Suur nimekiri: ligi paarsada kandidaati ei saanud valimistel ühtegi häält

Lääne-Viru maakonnas ei kogunud ühtegi häält 35 kandidaati. Tartus ja Tartumaal said nulltulemuse 21, Ida-Virumaal 19, Jõgevamaal 17, Järvamaal 13, Võrumaal 7, Pärnumaal 5 ja Viljandimaal 5 kandidaati.

Kõik valimistel osalenud kandidaadid said vähemalt ühe hääle Lääne maakonnas, Raplamaal, Põlvamaal, Saare maakonnas ja Valgamaa.

Mustamäel Keskerakonna nimekirjas kandideerinud pensionär Helmut Ketonen ütles Postimehele, et tal jäid hääled saamata ilmselt selle pärast, et ta elab teises Tallinna linnaosas. Seetõttu polnud võimalik tal ka iseendale häält anda. Ketonen usub, et kodulinnaosas kandideerides oleks ta kindlasti rohkem hääli saanud, sest seal on tal tuttavaid inimesi rohkem.

EKRE nimekirjas Pärnu linnavolikokku pürginud turvatöötaja Jaan Jaik arvas, et talle ja teistele häälteta jäänud kandidaatidele sai otsustavaks see, et nende näod olid valijatele tundmatud. «Iseendale ka häält andma ei hakka ju,» arvas ta.

Postimees võttis ühendus ka mitme teise kohalike omavalitsuste valimistel häälteta jäänud kandidaadiga, kuid nad ei olnud nõus kommentaare jagama.

Postimehele teadaolevalt oli valimispäevaks elavate seast lahkunud üks kandidaat: Pirital Keskerakonna nimekirjas kandideerinud Sisekaitseakadeemia emeriitprofessor Andres Talvari suri 3. oktoobril.