Hussar Postimehe erisaates: mingit põhjust Savisaart Keskerakonnas hoida enam pole

Poliitika.guru toimetaja Andreas Kaju tõi üllatusena välja, et EKRE-l läks oodatust palju kehvemini. Kaju ütles, et kuigi osale võis olla üllatus Savisaare Valimisliidu kehv tulemus, samas uuringud viitasid nõrgale tulemusele. Ka sotside tulemus oli oodatust kehvem. Kohalikud valimised kinnistasid Kaju arvates poliitilisi jõujooni.

Postimehe peatoimetaja Lauri Hussar tõdes, et valimisliidud olid üle riigi väga edukad. Tema usub, et riigikogu valimistel on paarkümmend häält valimisliitude jaoks n-ö põllul saadaval. Hussar leidis samuti, et kuigi EKRE brändina on justkui tugev, siis inimesi nad valima saada ei suuda. Samas tegi IRL oodatust parema tulemuse, sest uuringutulemused seadsid kahtluse alla, et IRL üldse valimiskünnise ületab.

Valimisgraafikud koostanud Postimehe ajakirjanik Aarne Seppel märkis, et EKRE ja sotside omavaheline kraapimine ei toonud kummalegi midagi head.

Kaju ütles, et IRL ei saanud ühtegi isikumandaati ja ringkonnamandaati. Rainer Vakra ongi Kaju hinnangul üks hea munitsipaalpoliitik, kes ühena vähestest tõesti tahtis saada linnapeaks, ent valija teda selle eest ei premeerinud. Samas premeeris valija Põhja-Tallinna linnaosavanemat Raimond Kaljulaidi.

Kaju meenutas, et kaks aastakümmet räägiti, et Keskerakond ei ole Edgar Savisaareta midagi. «Tegelikult me näeme, et Keskerakond suudab teha uusi Savisaari,» lausus ta. Seppel märkis, et kui Savisaar lubas uue Boroditši teha kuue kuuga, siis nüüd põhimõtteliselt tehti sama Mihhail Kõlvartiga.

Hussar tõdes, et inimesed otsisid Savisaare nime, aga nad otsisid teda Keskerakonna nimekirjast. «Savisaar ei tõestanud end ei taktiku ega strateegina. Sellist tühilasku ei ole Savisaar oma poliitikukarjääri jooksul kunagi teinud,» sõnas ta.

«Nad ei lasknud inimest (Edgar Savisaar – toim) pensionile,» lausus Kaju Tegusat Tallinnat vedanud Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõisa kohta, kes enda sõnul kulutasid kampaaniale ligikaudu 300 000 eurot. Samuti näitas samuti tema hinnangul, et isegi kui sul on raha, aga midagi pole öelda linnajuhtimise kohta, siis valija hääli ka ei anna. Savisaar tema sõnul on aga viimased kolm aastat degradeerinud.

«Mingit põhjust Savisaart Keskerakonnas hoida enam pole,» nentis Hussar.

Aas Savisaare kandideerimisest: ma arvan, et see oli suur viga

Kohalikel valimistel Keskerakonna linnapeakandidaadina kolmanda tulemuse teinud Taavi Aas rääkis stuudios, et kui nad oleksid Keskerakonnas olnud ühtsed Edgar Savisaarega, oleks nende tulemus olnud samasugune nagu eelmine kord ehk ligikaudu 46 häält Tallinna linnavolikogus. «Kaotasime sellest teisest nimekirjast loomulikult meie, aga Savisaare liit kaotas oluliselt rohkem kui meie,» lausus ta ja tõdes, et Savisaar tegi vea.

Aas nentis, et Savisaar sai oma hääled siiski koos Keskerakonnaga. «Erakond tegi tohutut tööd, et Savisaar need hääled saaks,» märkis Aas ja lisas, et Savisaare Valimisliidu kampaania oli see, et Olga Ivanova peamiselt Lasnamäel reklaamis end koos temaga.

Aas ütles, et senine seisukoht on olnud, et erakonna asutajaliiget Edgar Savisaart Keskerakonnast välja ei heideta, ent kas seda tehakse nüüd, ta spekuleerida ei tihanud. «Ma ei välista mingit muutust ajas Keskerakonnas ka Savisaare suhtes,» ütles ta. Aas rõhutas siiski, et erakonna esimees Jüri Ratas on väga viisakas ja korraliku lastetoaga.

Nüüd plaanib valimised võitnud Keskerakond korraldada Tallinnas konsultatsioonid kõikide teiste mandaadi saanutega. «Meil ei ole mingit kokkulepet mitte kellegagi,» lausus Aas ja nentis, et 40 kohta linnavolikogus on siiski väga napp enamus.