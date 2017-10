EKRE kasvatas toetajate arvu üle viie korra

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond pani neil valimistel välja 50 nimekirja üle Eesti. Volikokku pääseti 39 omavalitsuses, kaasa arvatud suuremates linnades nagu Tallinn, Tartu, Pärnu, Viljandi ja Rakvere.

«Rahvuskonservatiivid astusid neil valimistel hiigelpika sammu edasi. Esiteks me saime sisse rohkematesse omavalitsusse, kui oskasime oodata. Teiseks on EKRE kõige suurema kasvu läbi teinud erakond. Meile antud häälte hulk kasvas 2013. aastaga võrreldes üle viie korra. Keskerakond, sotsid, aga eriti IRL tegid eelmiste valimistega võrreldes kehvema tulemuse,» ütles Helme.

«Juba on jõutud juhtida tähelepanu, et EKRE toetus ei olnud neil valimistel nii suur kui erakonna üldine reiting. See on ootuspärane, sest reiting peegeldab inimeste eelistusi riigikoguvalimistel. Kohalikul tasandil ei ole meie erakond igas Eestimaa nurgas veel kanda kinnitanud, mistõttu paljudel meie toetajal ei olnud lihtsalt võimalust EKRE poolt hääletada,» rääkis Helme.

«Paljudes omavalitsustes kandideerisid meie inimesed ka valimisliitudes ning nende edu meie toetusprotsendis ei kajastu. Aga me täiendame oma vägesid ja oleme kindlad, et riigikoguvalimistel me teeme oma reitingust parema tulemuse. Praegune valimistulemus loob selleks igati soodsa pinnase. Aitäh kõigile meie toetajatele,» ütles Helme.