Videosari «Valimisjaoskond»: Tapal kandideeriv ooperilaulja loodab, et ei pea valima poliitika ja teatri vahel

Reigo Tamm on ooperilaulja ja kohalik poliitik Tapal, kelle poliitkarjäär sai alguse keskkoolis. Tamme sõnul oli Tapa volikokku kandideerimine hea võimalus edendada kohalikku kultuurielu. Samuti usub ta, et kohalikul tasandil on maailmavaatest olulisem inimene, seda eriti väikestes omavalitsustes. Hirmu, et ooperi- ja poliitikakarjäär omavahel võiksid konflikti minna Tamm ei usu, ent kui ta peaks valima ühe või teise vahel, kutsub sisemine hääl teda pigem teatrisse.

Reigo Tamm / Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

«Valimisjaoskond» on Postimehe videoprojekt, kus ajakirjanik Madis Kimmel usutleb viite kohalikel omavalitsuste valimistel kandideerivat poliitikut. Tuntud ja tundmatud poliitikud selgitavad nii enda maailmavaate kujunemist, kui teevad avameelseid ülestunnistusi probleemidest Eesti poliitikas.