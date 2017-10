Otsepilt: kas riigikogus jõutakse kooseluseaduse tühistamise aruteluni või mitte?

Kell 10 alanud riigikogu täiskogu istungi peamiseks punktiks on Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse «Ida-Virumaa tulevikuperspektiivid» arutelu. Kohapeal teeb ettekande ettevõtja, AS Kunda Trans nõukogu esimees ja AS Lajos nõukogu esimees Lembit Kaljuvee, riigihalduse minister Jaak Aab ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni liige Mihhail Stalnuhhin.

«Leiame, et meil tulebki rohkem rääkida maakonnast, kus elab enam kui 143000 inimest, kuid kus on kõrge töötusemäär ja erinevad sotsiaalsed ning majanduslikud probleemid, millele tuleb meil sügavalt otsa vaadata ja need lahendada,» sõnas Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu.

Sarapuu loodab Ida-Virumaa temaatika arutamisel aktiivset osavõttu nii koalitsiooni kui ka opositsiooni saadikutelt. Keskfraktsiooni juht tõdes ka, et kuigi olulise tähtsusega küsimust on ka püütud siduda kooseluseaduse arutamisega, pole need omavahel seotud. «Olulise tähtsusega küsimuse arutamise riigikogus otsustas ja rääkis keskfraktsioon läbi kantseleiga läbi enne kui õiguskomisjon kooseluseaduse eelnõu 12. oktoobri istungi päevakorda määras,» kinnitas Sarapuu.

Istungi päevakavas on ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (461 SE), mis näeb ette tunnistada kehtetuks kooseluseaduse sisu ja eesmärgid.​

Loe lähemalt:

