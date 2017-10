Minister läks raha lubades liiga heldeks

Kabinetiistungil programmi esitlenud riigihalduse minister Jaak Aab rääkis reedel (6.10) Põhjarannikule, et kõikidele noortele, kes omavad kutsekooli või kõrgkooli tunnistust ja tulevad Ida-Virumaale tööle − ükskõik, kas riigiasutusse või eraettevõttesse −, maksaks riik stipendiumi 300 eurot kuus.

Aab lisas, et stipendiumi maksmise üksikasjad tuleb valitsuses veel läbi kaaluda ja kokku leppida. «Kuid vähemalt kümne aasta jooksul peaksid noored sellist stipendiumi saama. See puudutab sadu noori − mitte ainult neid, kes praegu elavad siin, vaid ka neid, kes tulevad mujalt siia tööle,» sõnas ta, lisades, et sellise meetme eesmärk on, et noored jääksid Ida-Virumaale.

Kuigi regionaalhalduse minister Jaak Aab rääkis reedel Põhjarannikule antud intervjuus, et on teinud valitsusele ettepaneku hakata maksma kõigile noortele, kes lõpetavad kutsekooli või kõrgkooli ja asuvad Ida-Virumaale tööle, riigi poolt 300 euro suurust palgalisa, on rahandusministeerium täpsustanud, et stipendiumi saajate arvu on esialgu piiritletud 90-140 noorega.