Absurdne või normaalne käitumine? EKRE filmib Tallinna tänavatel salaja «värvilisi»

Täpsemalt on EKRE pressinõunik Kadri Paas teinud üleskutse vähemalt ühele Eesti erinevatel üritustel käivale pressifotograafile saata võimalusel videosid inimestest, kelle nahavärv erineb eestlase omast.

Saates näidatakse viit videot, kus on näha eestlasele mitteomase nahavärviga inimesi tänavatel bussi ootamas, suitsu tegemas või lihtsalt jalutamas. Videod on Paas isiklikult välja valinud mitmekümne sarnase seast ning ühisnimetuseks on märgitud neile «Värviline Tallinn». Samuti on materjali vaadates selge, et isikud ei tea, et neid filmitakse.

«Mis selles ebamõistlikku on?» küsib Martin Helme tänases saates videote kohta. «Kui meil on terve hulk inimesi, kes väidavad, et (neid - toim.) pole olemas. Võibolla see siis aitab neid enese võltsteadlikkusest välja tulla!» selgitab Helme.

Tänases otsedebatis «Kes tahab saada Tallinna linnapeaks?» võetakse teema tõsiselt ette ja küsitakse Martin Helmelt selgitusi. Lisaks Helmele osalevad otse-saates veel Kristen Michal (Reformierakond), Rainer Vakra (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Taavi Aas (Keskerakond), Raivo Aeg (IRL), Urmas Sõõrumaa (Savisaare valimisliit ja Tegus Tallinn) ning Züleyxa Izmailova (Eestimaa Rohelised).

Helme täpsemaid põhjendusi ning teise kuue suurema erakonna linnapeakandidaadi arvamust muuhulgas EKRE filmimise, kuid ka teiste eestlase hinge kriipivate teemade kohta saab näha Kanal 2 ja Postimehe suures debatisaates täna kell 21.30.

Vaata otseülekannet nii Kanal 2 kui ka Postimehe vahendusel ning avalda arvamust Postimehe otseblogis #tallinnalinnapea. Suure otsesaate eel on kõigil huvilistel võimalus linnapeakandidaatidele kaasa elada Postimehes kell 21 algavas erisaates.