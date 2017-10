Riigikogu päevakorras on kooseluseaduse tühistamise esimene lugemine

Keskerakondlasest peaminister Jüri Ratas andis kolmapäeval riigikogus mõista, et Keskerakond ei kavatse lasta kooseluseaduse tühistamise algatusel valitsuskoalitsiooni lõhkuda. «Ma arvan, et me saame kõik sellest reaalsest situatsioonist aru, et täna on kindlasti meie erakonna ja meie fraktsiooni soov hoida seda, ma ütleks nii, et töist ja toimivat koalitsiooni. Ja kindlasti me soovime, et see koalitsioon kestaks järgnevate korraliste valimisteni,» ütles Ratas kolmapäeval riigikogu infotunnis kooseluseaduse teemalisele küsimusele vastates.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni esimees Martin Helme küsis Rataselt Keskerakonna fraktsiooni seisukohta neljapäevaks kavandatud kooseluseaduse tühistamise eelnõu esimese lugemise suhtes. Ühtlasi taunis Helme, et Keskerakond tõi vaid nädalase etteteatamisega kooseluseaduse arutamise istungile oma teemana Ida-Virumaa tuleviku küsimuse, nimetades seda ebasiiraks mänguks.

«Ebasiiras mäng – ma ei saagi sellest mõttest aru,» vastas Ratas. Tema sõnul on igal fraktsioonil aastas korra võimalus tuua riigikogu suurde saali riiklikult oluliste küsimuste arutelu.

Kooseluseaduse tühistamise on jäigalt välistanud koalitsiooni üks kolmest osalisest, Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

Keskerakond ei ole seni selget positsiooni neljapäevase hääletuse suhtes võtnud. Ratase sõnul erakonna fraktsioon hääletuseks oma seisukoha siiski kujundab.

Ratas on varasemalt öelnud, et tema hinnangul ei suuda praegune parlamendikoosseis ei kooseluseadust tühistada ega ka selle rakendusakte vastu võtta.