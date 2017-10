ERR: Narva koolist viidi õpilasi direktori poolt hääletama

Anonüümsust palunud lapsevanem rääkis ERRi raadiouudistele, kuidas kooli töötaja survestas tema last direktori poolt hääletama.

«Laps ütles, et meid viiakse autoga valimistele. Mina küsisin, et kuidas siis nii. «Jah nii,» vastas laps. Sellega tegeles vahetult kooli õppealajuhataja. Ta kutsus lapsi ühekaupa koridori ja tegi ettepaneku hääletada koolidirektori poolt,» rääkis lapsevanem ERRile.

«Otsene agitatsioon toimus koolis kahe nädala jooksul. Laps ei tahtnud sellepärast isegi kooli minna, sest iga tunni alguses räägiti, kelle poolt peab konkreetselt hääletama. Lapsed jagati gruppidesse ja viidi autoga elukohajärgsesse valimisjaoskonda. Lapsi sõidutati jaoskondadesse terve päeva jooksul ja nad hääletasid koolidirektori poolt,» rääkis lapsevanem.

Lapsevanema sõnul põhjendati koolijuhi poolt hääletamise vajalikkust murega kooli tuleviku pärast.

Narva täiskasvanute kooli direktori kohusetäitja Jelena Kavruse jaoks tulid lapsevanema väited täieliku üllatusena. Ta väitis, et isegi ei tea millestki sellisest. «See pole saladus, et ma kandideerin valimistel, aga et organiseeritult. No lõpetage. Ma isegi ei aima, kes pedagoogidest võis lapsi minu poolt hääletama viia,» kommenteeris Kavrus ERRile.