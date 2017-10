Videosari «Valimisjaoskond»: keskerakondlane Abdul Turay

Enne Keskerakonnaga liitumist oli Turay sotsiaaldemokraatide liige, kuid vahetas parteid, sest talle ei meeldinud, et sotside partei ladvik mängis eelmistel valimistel rassikaardile ehk kui sa Turayd ei vali, siis oled rassist.

Avameelses vestluses imestab Turay, et taoline otsus sündis erakonna juhatuses, kus üle kümne inimese leidsid, et nahavärvile mängimine on hea idee. Lisaks lükkab Turay saates ümber igasugused sidemed Edgar Savisaarega.

Abdul Turay / Jaanus Lensment

«Valimisjaoskond» on Postimehe videoprojekt, kus ajakirjanik Madis Kimmel usutleb viite kohalikel omavalitsuste valimistel kandideerivat poliitikut. Tuntud ja tundmatud poliitikud selgitavad nii enda maailmavaate kujunemist kui teevad avameelseid ülestunnistusi probleemidest Eesti poliitikas.