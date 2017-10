Sarapuu: fraktsiooni seisukoht kooseluseaduse kohta selgub hääletamisel

«Fraktsiooni seisukohta on näha hääletamisel ning siis kommenteerime oma otsust,» kinnitas riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu Postimehele. Sarapuu sõnul ei ole mõistlik, et kooseluseaduse tühistamisest saab lähipäevade peaküsimus, sest «see ei mõjuta mingilgi moel seda, kas kohalikku omavalitsusse rajatakse juurde lasteaia- või koolikohti või kuidas paraneb inimeste elukeskkond kõikjal Eestis».

Esmaspäeval teatas Keskfraktsiooni liige, õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid Postimehele, et fraktsiooni üldine hoiak on kooseluseadus tühistada. Kersti Sarapuu ütles esmaspäeval, et pigem võiks hääletus minna riigikogus teisele lugemisele, et oleks võimalik muudatusettepanekuid juurde teha ning et võetaks debattideks rohkem aega. «See on mitteametlik seisukoht, aga selle üle me veel räägime,» kinnitas Sarapuu esmaspäeval.

Ratas kooseluseadusest: soovime koalitsiooni hoida

Peaminister Jüri Ratas andis mõista, et Keskerakond ei kavatse lasta kooseluseaduse tühistamise algatusel valitsuskoalitsiooni lõhkuda.

"Ma arvan, et me saame kõik sellest reaalsest situatsioonist aru, et täna on kindlasti meie erakonna ja meie fraktsiooni soov hoida seda, ma ütleks nii, et töist ja toimivat koalitsiooni. Ja kindlasti me soovime, et see koalitsioon kestaks järgnevate korraliste valimisteni," ütles Ratas kolmapäeval riigikogu infotunnis kooseluseaduse teemalisele küsimusele vastates.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni esimees Martin Helme küsis Rataselt Keskerakonna fraktsiooni seisukohta neljapäevaks kavandatud kooseluseaduse tühistamise eelnõu esimese lugemise suhtes.

Kooseluseaduse tühistamise on jäigalt välistanud koalitsiooni üks kolmest osalisest, Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

Keskerakond ei ole seni selget positsiooni neljapäevase hääletuse suhtes võtnud. Ratase sõnul erakonna fraktsioon hääletuseks oma seisukoha siiski kujundab.

Ratas on varasemalt öelnud, et tema hinnangul ei suuda praegune parlamendikoosseis ei kooseluseadust tühistada, ega ka selle rakendusakte vastu võtta.

Homme tõenäoliselt hääletama ei jõuta

Riigikogu õiguskomisjon otsustas üle-eelmisel nädalal, et EKRE algatatud kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise eelnõu jõuab suurde riigikogu saali 12. oktoobril, kolm päeva enne valimisi. Samal päeval toimub ka Keskerakonna esitatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse «Ida-Virumaa tulevikuperspektiivid» arutelu, kusjuures ettepanek selleks tehti samuti möödunud nädalal.

Fraktsioon võib kalendriaasta jooksul algatada ühe olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ning Keskerakond otsustas seda võimalust kasutada just möödunud nädala lõpus. Et istungi aeg on piiratud, lükkub kooseluseaduse tühistamise arutelu tõenäoliselt edasi, kirjutas Postimees eelmisel nädalal.

Lisaks EKREle toetab seaduse tühistamist ka Isamaa ja Res Publica Liit. Sotsiaaldemokraadid on kooseluseaduse tühistamise vastu, Vabaerakond soovib jätta hääletamata. Suvel IRList lahkunud Margus Tsahkna ja Marko Mihkelson kinnitasid ERRile, et ei toeta EKRE eelnõu.