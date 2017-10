Lavrov hoiatas USA-d pingete eskaleerimise eest Põhja-Koreaga

Lavrov rõhutas telefonivestluses, et Moskva jaoks on vastuvõetamatu «pingete eskaleerumine Korea poolsaarel ning just selleni viivad USA sõjalised ettevalmistused regioonis,» ütles Vene välisministeerium avalduses.

Lavrov «kutsus lahendama erimeelsusi ainult diplomaatiliste meetodite kaudu,» lisati teates.

USA president Donald Trump ütles laupäeval, et diplomaatilised jõupingutused Põhja-Koreaga on pidevalt ebaõnnestunud.

Ta säutsus eelmisel nädalal Twitteris, et Tillerson «raiskab oma aega, püüdes läbirääkimisi pidada,» ning lisas, et «aitab ainult üks asi!».

USA ei ole välistanud jõu kasutamist, et sundida Pyongyangi peatama raketi- ja tuumakatsetused ning Trump on ähvardanud Põhja-Korea hävitada.