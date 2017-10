Poliitikud: kihutustöö korda tuleb muuta

Rainer Vakra: keelamine toob kaasa «K-kohukese» juhtumid

«Esiteks olen seisukohal, et e-valimised ja eelvalimised peaksid kõik algama esmaspäeval ning lõppema pühapäeval. Ehk tehnoloogiliselt on tehtav, et ka viimasel päeval saab e- hääletada. Lihtsustatult, valimised kestaksid ühe nädala,» selgitas Sotsiaaldemokraatide Tallinna linnapea kandidaat Rainer Vakra oma visiooni.

«Sellest tulenevalt oleks mõistlik lubada suhtlust valijatega kõikidel päevadel,» ütles Vakra. Tema sõnul toovad keelamine ja piirangud kaasa trikitamise ja «K- Kohukese» juhtumid.

«Samasugust segadust näeme välireklaami keelamisega 30 päeva enne valimisi,» ütles Vakra ja lisas, et kampaania eelarvel peaks olema maksimum lubatud määr. «Selleks, et rahakott ei hakkaks valimistulemusi määrama.»

Rainer Vakra. / Riigikogu

Mihhail Kõlvart: üks päev võiks jääda kampaaniavabaks

«Meil on selline mitmekülgne süsteem, kus ühekülgset lahendust pole. Kas piirata agitatsioon terveks nädalaks või siis lubada seda ka valimispäeval?“ arutles keskerakondlasest Tallinna abilinnapea Kõlvart.

«Sellega, et 15. oktoobril ei tohi kampaaniat teha, olen ma absoluutselt nõus. Üks ametlik päev võiks jääda ikka kampaaniavabaks,» ütles Kõlvart.

«Formaalselt on eelhääletamine ju lisavõimaluseks neile, kes ei saa põhipäeval valida,» ütles Kõlvart, kuid lisas, et sisuliselt valib inimene endale lihtsalt sobiva päeva ja ei mõtle formaalsusele.

«Puhtarvutliselt vaadates, suurem osa valib siiski 15. oktoobril,» ütles ta.

Kõlvarti sõnul pole eelhääletamise ja põhipäeva vaheline tingumuste erinevus ainukene vastuolu. «On ka elektrooniline hääletus, kus saab anda ja tagasi võtta häält, mida klassikalisel viisil pole võimalik teha,» rääkis Kõlvart.

«Seda teemat käsitledes tuleb vaadata, kas on õige, et meil on eelhääletamise, e-hääletamise ja põhipäeva puhul erinevused hääletamistingimustes.»

Mihhail Kõlvart. Михаил Кылварт./ Sander Ilvest

Olga Ivanova: 40-päevane välireklaami keeld on oma aja ära elanud

Tegusa Tallinna ja Savisaare valimisiidu liikme Olga Ivanova hinnangul muutus aktiivse agitatsiooni keeld eelhääletamise ja e-hääletamise kehtestamisega mõttetuks. «Ka täna saime teate valimisjaoskonna kõrval seisva Keskerakonna bussi kohta, kus valijaid enne jaoskonda minekut aktiivselt mõjutatakse,» ütles Ivanova ja lisas, et ka 40-päevane välireklaami keeld on oma aja ära elanud.

Olga Ivanova / Päevaintervjuu screenshot

Artur Talvik: valimiskampaania kuludele tuleb seada lagi

Vabaerakonna esimehe Artur Talviku sõnul protestib erakond jõulise sisuga plakatitega võimu rahaga ostmise vastu ning soovib murda uusi poliitilisi jõude ja demokraatlikku debatti ahistavaid reegleid.

Talviku sõnul on nende eesmärk vähendada raha osakaalu poliitilise võimu saavutamisel ja muuta valimiskampaania sisulisemaks. «Vabaerakond pole nõus, et kartellierakondade üleriigilised kampaaniad makstakse suuremas osas kinni parteidele antavast riigitoetusest,» ütles ta ja lisas, et valimiskampaaniad, eriti tänavune, on muutunud meeletult kulukaks.

«Poliitika pole pesupulber, mida peaks inimestele reklaamiga müüma,» ütles Talvik

«Valimiskampaania kuludele tuleb seada lagi, kärpida erakondade raha ja anda see edukatele valimisliitudele ja üksikkandidaatidele, võtta maha välireklaami keeld, kuid panna suurusepiiranguks üks ruutmeeter,» ütles ta.

«Ja loomulikult keelata peibuspartlus – ministrid kandideerivad kohalikel valimistel, kuid volikokku kuuluda ei tohi.»

Artur Talvik. / ELMO RIIG/SAKALA

Valimistega seotud aktiivne agitatsioon, s.o. aktiivne valijate veenmine, seisukohtade, programmide selgitamine ning valimisteemaliste meenete jagamine on lubatud kuni valimise päevani, s.o. 15.10.2017. Nimetatud tegevus on keelatud ja on karistatav valimisjaoskonna ruumides ning ruumides, mille kaudu valijad hääletamisruumi sisenevad.

Valimispäeval on keelatud aktiivne agitatsioon. Seega on nt keelatud ja karistatav tegu, kui bussis, millega kohalik omavalitsus on korraldanud valijate transpordi valimisjaoskonda, agiteeritakse hääletama kellegi poolt, seisab Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel.

