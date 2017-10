Keskerakondlastel aitab Tallinnas kampaaniat teha üle saja vabatahtliku

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles venekeelsele Postimehele, et igas linnaosas tegutseb kuni 20 vabatahtlikku.

Peasekretär märkis, et linnaosades agiteerivad vabatahtlikud hääletama eelkõige erakonna esinumbrite poolt. Keskerakond on traditsiooniliselt kogunud Tallinnas suurima häältesaagi Lasnamäel. Korb lausus, et Lasnamäe esinumbril Mihhail Kõlvartil aitavad lisaks Keskerakonda toetavatele vabatahtlikele teha valimiskampaaniat ka tema isiklikud abilised.

«Kõlvartil aitavad isiklikku kampaaniat teha ka noored sportlased,» lisas Korb.