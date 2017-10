Video: Keskerakond ei kavatse koostöölepet Ühtse Venemaaga katkestada

«Eks see ole teise riigi ja teise erakonna küsimus. Meil ei ole mingisugust koostöölepingut Läti erakonnaga, et me peame neid sõnumeid üheskoos ütlema. Tegemist on erinevate erakondadega, erinevates riikides olevate erakondadega,» oli peaministri ja Keskerakonna esimehe Jüri Ratase vastuseks küsimusele, kas Läti Üksmeele erakonna otsusest katkestada koostöö Ühtse Venemaaga on mõtlemisainest ka Keskerakonnale.

Ratas lisas, et Keskerakonna seisukoht on jätkuvalt sama: «See protokoll on olnud aastaid juba - ütleme - seisus, mis on külmutatud. Selle protokolli raames mingit koostööd ei ole toimunud,» lisas Ratas.

Miks koostöölepet Ühtse Venemaaga siis vaja on, arutas Keskerakond 2016. aastal volikogus, kuid siis koostööleppe üle ei hääletatud. «Kuna protokoll ei tööta, siis selle alusel pole koostööd toimunud,» selgitas Ratas täna. Leppe tühistamine jääb Keskerakonna volikogu tasandile. «Ma usun, et see peaks olema ikkagi volikogu tasand, kui seda peab otsustama kunagi,» ütles

Läti partei katkestas Ühtse Venemaaga koostöö

Läti vasakpoolse Üksmeele erakonna koostööleping Vene presidendi Vladimir Putini Ühtse Venemaaga ei ole enam jõus, ütles parteijuht Nils Ušakovs täna usutluses Läti riigitelevisioonile.

Ušakovs ütles, et Üksmeel ühines 2015. aastal Euroopa Sotsialistliku Parteiga, mis traditsiooniliselt korraldab tsentraliseeritult suhteid kolmandate pooltega ning seetõttu otsustas Üksmeel Ühtset Venemaad teavitada, et nende koostööleping Ühtse Venemaaga on kaotanud kehtivuse.

Ušakovs lisas, et koostööleping oli vaid vahend suhete parandamiseks Venemaaga. «Aja jooksul olukord aga muutus, kui kehtestati Venemaa vastu sanktsioonid, kaotas kokkulepe oma tähenduse,» ütles Ušakovs.

Koostöölepe Üksmeele, kelle eest andis allkirja tollane erakonna fraktsiooni juht Läti seimis Jānis Urbanovičs, ja Ühtse Venemaa vahel allkirjastati 2009. aasta 21. oktoobril Peterburis.

Eestis on Ühtsel Venemaal koostöölepe Keskerakonnaga.

Loe lisaks:

Suur ülevaade: Keskerakonna 12 aastat Ühtse Venemaaga.