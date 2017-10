Keskfraktsiooni mitteametlik seisukoht: kooseluseadus tuleb tühistada

«Fraktsiooni üldine hoiak, tänane hoiak on esimene lugemine lõpetada. Nii, nagu hääletasid ka keskfraktsiooni liikmed EKRE ja IRLiga ühte liini, et kooseluseadus tühistada,» selgitas Karilaid fraktsiooni mitteametliku seisukohta. Ta lisas, et küsimust ei pandud hääletusele, samuti ei protesteerinud keegi mitteametliku seisukoha vastu.

Enne fraktsiooni ametliku seisukoha avaldamist kutsuti Karilaid tänasele koalitsiooninõukogu nõupidamisele. «Näeme, et võivad tekkida probleemid, kuna sotsid on väga jäigalt end positsioneerinud,» lisas Karilaid.

Mis saaks aga kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse teisest ja kolmandast hääletusest, seda on raske hetkel ennustada. Karilaiu seisukoht on panna eelnõu niivõrd kauaks seisma, kuni on selge nägemus, kuidas edasi minna.

Karilaid kinnitas, et Keskfraktsiooni eesmärk on koalitsiooninõukogu nõupidamisel jõuda kokkuleppele. «Vaatame, kas saame seal kokkuleppe. Saame kokkuleppe teha IRLiga ja sotsidega.»

Riigikogu õiguskomisjon otsustas üle-eelmisel nädalal, et EKRE algatatud kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise eelnõu jõuab suurde riigikogu saali 12. oktoobril, kolm päeva enne valimisi. Samal päeval toimub ka Keskerakonna esitatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse «Ida-Virumaa tulevikuperspektiivid» arutelu, kusjuures ettepanek selleks tehti samuti möödunud nädalal.

Fraktsioon võib kalendriaasta jooksul algatada ühe olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ning Keskerakond otsustas seda võimalust kasutada just möödunud nädala lõpus. Et istungi aeg on piiratud, lükkub kooseluseaduse tühistamise arutelu tõenäoliselt edasi, kirjutas Postimees eelmisel nädalal.

Lisaks EKREle toetab seaduse tühistamist ka Isamaa ja Res Publica Liit, ehkki fraktsiooni liikmete seiskoht selgub IRLi fraktsiooni ja erakonna esimehe Helir-Valdor Seedri sõnul sellel nädalal toimuval koosolekul. Sotsiaaldemokraadid on kooseluseaduse tühistamise vastu, Vabaerakond soovib jätta hääletamata. Suvel IRList lahkunud Margus Tsahkna ja Marko Mihkelson kinnitasid ERRile, et ei toeta EKRE eelnõu.