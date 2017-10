Eelhääletusel oli Tallinnas populaarseim Lasnamäe jaoskond

Tallinnas kohalike omavalitsuste volikogude valimise eelhääletuseks avatud üheksas valimisjaoskonnas andis oma hääle pühapäeval 4309 inimest, laupäeval oli hääletajaid 4298, nelja päevaga käis hääletamas kokku 16308 inimest.

Populaarseim on olnud Lasnamäe Centrumis asuv valimisjaoskond, kus kasutas hääleandmise võimalust neljal päeval kokku 2605 inimest. Stroomi keskuses käis nelja päevaga hääletamas 2393 inimest ning Lasnamäel, Maxima XXX Linnamäe kaupluses asuvas valimisjaoskonnas on hääletamas käinud kokku 2249 inimest. Kristiine keskuses on hääletamas käinud 2003 inimest, Magistrali keskuses kasutas hääletamise võimalust 1764 inimest.

Solarise keskuses asuvas valimisjaoskonnas hääletas 1614 inimest ning Lasnamäe Maxima XX Smuuli kaupluses kasutas hääletamise võimalust 1534 inimest. Rocca al Mare kaubanduskeskuses hääletas 1082 ning Järve keskuses 1064 inimest.

Pühapäeval kella 20.05-ks oli kogu Eestis e-hääletamise võimalust kasutanud kokku 85 966 inimest.

Esmaspäevast kuni 11. oktoobrini kella 12-20 saab Tallinnas eelhääletada kõigis 87 elukohajärgses valimisjaoskonnas ning sõltumata valija elukohast 19 valimisjaoskonnas.

Tallinna linnavolikogu valimisel on hääletamisõigus Eesti rahvastikuregistri andmetel 15. septembri seisuga Tallinna linnas elaval ning hiljemalt valimispäeval 16-aastaseks saanud Eesti kodanikul; Euroopa Liidu kodanikul ning välismaalasel, kes ei ole Eesti ega muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik ja kes elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel.