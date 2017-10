Ei tea, kellele hääl anda? Postimees aitab tutvuda kõigi Tallinna valimisprogrammidega

Kohalike valimiste eelhääletamine on alanud hoogsalt, esimesel päeval tuli valimisjaoskonda kohapeale hääletama Eestis kokku 6103 inimest ning e-hääletuse võimalust kasutas kokku 23 950 inimest. Seda on oluliselt rohkem kui eelmistel kohalikel valimistel 2013. aastal, kui maakonnakeskustes käis hääletamas kokku 4215 inimest ja elektrooniliselt hääletas 15 240.

Et suurem osa hääletusest on ees ning valimispäev alles 15. oktoobril, on viimane aeg tutvuda valimisnimekirjade programmiliste seisukohtadega.

Programmini jõuab nii valimisnimekirja nime kui ka logo klikkides.