Hääle on andnud ligi 30 000 valijat

Üle Eesti on maakonnakeskustes hääletanud 6103 ja interneti teel oma hääle andnud 23 791 valijat, teatas valimisteenistus.

Tallinna üheksas jaoskonnas käis valimas 3664 ja Tartus kuues jaoskonnas 1207 inimest. Kõige arvukamalt oli valijaid Tallinna Lasnamäe Centrumi jaoskonnas, kus hääletas 618 inimest.

Nelja aasta eest toimunud kohalikel valimistel oli esimese päeva õhtuks maakonnakeskustes hääletanud 42 15 inimest, e-hääle oli andnud 15 240 valijat.

Ööpäevaringselt toimuv elektrooniline hääletamine lõpeb 11. oktoobril kell 18. Maakonnakeskuses on võimalik hääletada 8. oktoobri kella 20 sõltumata hääletaja registrijärgsest elukohast. Igas maakonnakeskuses on avatud vähemalt üks valimisjaoskond, Tallinnas on neid üheksa ja Tartu linnas kuus. Eelhääletamine kõigis 557 valimisjaoskonnas toimub 9.-11. oktoobrini.

Valimispäeval, 15. oktoobril saab hääletada vaid oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.