Ratas möönis patiseisu kooseluseaduse küsimuses

Refomierakonna esimees Hanno Pevkur kutsus üleeile saadetud pressiteates Ratast üles kooseluseaduse suhtes seisukohta võtma. «Teame, et valitsus on kooseluseaduse teemal lõhki. Sellises olukorras peab peaminister Ratas ütlema selgelt välja, kas ta toetab kauplemist inimeste õigusega vabadusele või mõistab selle hukka, paludes valitsuserakondadel üksmeelselt EKRE poolt vaid kampaaniaks ajastatud eelnõu maha hääletada,» ütles Pevkur.

Tänasel valitsuse pressikonverentsil uuritigi Keskerakonna esimehelt ja peaministrilt Jüri Rataselt, milline on juhtiva valitsuspartei Keskerakonna arvamus asjast.

«Ma ei näe võimalust, et tänases koalitsioonis kooseluseadus tühistatakse ja ma ei näe ka võimalust, et rakendusaktidega edasi minnakse,» sõnas Ratas, kelle sõnul ongi see tänase koalitsiooni ja riigikogu koosseisu reaalsus. «Ma arvan, et olukord on selline selle koosseisu lõpuni.»

Jant eelnõu ümber

Riigikogu õiguskomisjon otsustas läinud nädalal, et EKRE algatatud kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise eelnõu jõuab suurde riigikogu saali 12. oktoobril, kolm päeva enne valimisi. Kokkusattumus või mitte, aga samal päeval toimub ka Keskerakonna esitatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse «Ida-Virumaa tulevikuperspektiivid» arutelu. Kusjuures ettepanek selleks tehti samuti möödunud nädalal.

Fraktsioon võib kalendriaasta jooksul algatada ühe olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ning Keskerakond otsustas seda võimalust kasutada just möödunud nädala lõpus. Et istungi aeg on piiratud, lükkub kooseluseaduse tühistamise arutelu tõenäoliselt edasi, kirjutas Postimees nädala algul.

Lisaks EKRE-le toetab seaduse tühistamist ka Isamaa ja Res Publica Liit, ehkki fraktsiooni liikmete seiskoht selgub IRLi fraktsiooni ja erakonna esimehe Helir-Valdor Seedri sõnul tuleval nädalal toimuval koosolekul, vahendab ERR. Sotsiaaldemokraadid on kooseluseaduse tühistamise vastu, Vabaerakond soovib jätta hääletamata. Suvel IRList lahkunud Margus Tsahkna ja Marko Mihkelson kinnitasid ERRile, et ei toeta EKRE eelnõu.

Suurimaks küsimärgiks koalitsiooni tervise osas on seni olnud just see, mida otsustab Keskerakond.